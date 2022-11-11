Какие продукты сделают ваш мозг эффективнее — мнение специалистов

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 54

Диетологи» черника и куркума сделают ваш мозг эффективнее

Какие продукты сделают ваш мозг эффективнее — мнение специалистов

Фото: www.globallookpress.com / Jens Büttner

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Какой должна быть правильная «пища для ума»?

Правильность работы нашего организма зависит от того, чем мы питаемся. Некоторые продукты отражаются на силе, выносливости и эффективности нашего организма. Диетологи рассказали, что можно есть, чтобы стать умнее, пишет Сибкрай.ru.

Черника

Эта ягода улучшает память и замедляет старение мозга. Старенькие крысы, которым ученые давали чернику, показали улучшение мышечных функций и способностей к обучению.

Куркума

В этом растении содержится куркумин, который убирает амилоидные бляшки. По последним данным, он уменьшает симптомы депрессии, стимулируя выработку серотина и дофамина.

Горький шоколад

В этом продукте содержатся флавоноиды, которые улучшают работу памяти и замедляет ее возрастные изменения. Исследования показали, что люди, которые употребляют горький шоколад, лучше справлять с решением логических задач, чем те, кто его не употреблял.

Рыба жирных сортов

В этих продуктах содержится омега-3 жирные кислоты, которые насыщают нейроны энергией для передачи импульса и тем самым улучшают работу мозга.

Зеленый чай

В зеленом чае содержится I-теанин, который повышает стрессоустойчивость организма, помогает сконцентрироваться, улучшает работу мозга. Он совместно с кофеином усиливают действия друг друга, в совокупности улучшая когнитивную деятельность.

Апельсины

В одном апельсине содержится суточная норма витамина С, который помогает снижать количество свободных радикалов, вредящих клеткам мозга.

Яйца

Этот продукт — сокровищница полезных витаминов группы B, фолиевой кислоты и микроэлемента холина. Последний помогает организму вырабатывать нейромедиатор ацетилхолин, который улучшает настроение и память.

Как ранее писал 5-tv.ru, стало известно, какие продукты нельзя есть на ночь.

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