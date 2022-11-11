Пугачева нашла новую родственную душу в Израиле: признавалась в любви

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 37

Пугачева нашла новую родственную душу в Израиле

Пугачева нашла новую родственную душу в Израиле: признавалась в любви

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певица провела незабываемые часы на концерте в Тель-Авиве.

Певица Алла Пугачева, обозвавшая россиян холопами, появилась на концерте своей коллеги ZIVERT в Израиле. Если до недавнего времени артистка демонстративно посещала концерты артистов-эмигрантов, то теперь знаменитость не против компании аполитичных персон.

Но не только это удивило подписчиков звезды, а ее музыкальные предпочтения. Многие оказались не в курсе, что Пугачева — преданная поклонница ZIVERT. После концерта певица щедро наградила коллегу комплиментами на своей станице в соцсети.

«Красивая, талантливая и умная певица ZIVERT, как всегда, покорила мое сердце и огромный, битком набитый восторженными зрителями зал в Тель-Авиве. Браво!!!» — написала Пугачева.

Instagram* / alla_orfe

Пользователи поспешили отреагировать на пост певицы, обвинив ее в подхалимстве, неискренности и припомнили оскорбление про холопов.

«Как много подхалимов: „люблю, люблю“ — любите свою семью лучше»;

«Ой, холопская певица объявилась»;

«Хабалка, заработавшая состояние на русском народе, как крыса сбежала со свои мужем-геем в Израиль — вот какая афиша должна быть у старой клячи, — негодуют подписчики.

Сама же Алла Борисовна дает россиянам понять, что ее жизнь бьет ключом — то вот к Земфире неожиданно любовь проснулась в Израиле, то освежила чувства к Борису Гребенщикову и Андрею Макаревичу. Теперь рада обменяться любезностями с ZIVERT. Вопрос — кто следующий скрасит жизнь знаменитости в другой стране?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ведущая Мария Шукшина не подаст руки по сбежавшей из РФ Пугачевой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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