Пугачева нашла новую родственную душу в Израиле: признавалась в любви
Пугачева нашла новую родственную душу в Израиле
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Певица провела незабываемые часы на концерте в Тель-Авиве.
Певица Алла Пугачева, обозвавшая россиян холопами, появилась на концерте своей коллеги ZIVERT в Израиле. Если до недавнего времени артистка демонстративно посещала концерты артистов-эмигрантов, то теперь знаменитость не против компании аполитичных персон.
Но не только это удивило подписчиков звезды, а ее музыкальные предпочтения. Многие оказались не в курсе, что Пугачева — преданная поклонница ZIVERT. После концерта певица щедро наградила коллегу комплиментами на своей станице в соцсети.
«Красивая, талантливая и умная певица ZIVERT, как всегда, покорила мое сердце и огромный, битком набитый восторженными зрителями зал в Тель-Авиве. Браво!!!» — написала Пугачева.
Пользователи поспешили отреагировать на пост певицы, обвинив ее в подхалимстве, неискренности и припомнили оскорбление про холопов.
«Как много подхалимов: „люблю, люблю“ — любите свою семью лучше»;
«Ой, холопская певица объявилась»;
«Хабалка, заработавшая состояние на русском народе, как крыса сбежала со свои мужем-геем в Израиль — вот какая афиша должна быть у старой клячи, — негодуют подписчики.
Сама же Алла Борисовна дает россиянам понять, что ее жизнь бьет ключом — то вот к Земфире неожиданно любовь проснулась в Израиле, то освежила чувства к Борису Гребенщикову и Андрею Макаревичу. Теперь рада обменяться любезностями с ZIVERT. Вопрос — кто следующий скрасит жизнь знаменитости в другой стране?
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ведущая Мария Шукшина не подаст руки по сбежавшей из РФ Пугачевой.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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