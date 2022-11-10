«Я не подам руки»: Шукшина жестко прошлась по сбежавшей Пугачевой

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 373

Актриса уверена: российский народ никогда не простит Аллу Пугачеву за предательство и сравнение с рабами.

«Я не подам руки»: Шукшина жестко прошлась по сбежавшей Пугачевой

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Россияне никогда не простят Аллу Пугачеву, которая предала боготворившую ее публику. Об этом в интервью журналу The Voice заявила актриса Мария Шукшина.

Звезда кино и сериалов откровенно рассказала, что никогда не подаст руки ни Пугачевой, ни ее мужу-юмористу. Мария Шукшина выразила уверенность в том, что за рубежом нет такой востребованности и творческих возможностей. Поэтому звезды пытаются усидеть на двух стульях: сбегать за рубеж и делать себе иностранные гражданства, а зарабатывать в России.

«Я не подам руки за их позицию к собственной стране, в которой они и стали известными людьми. Безусловно, все эти звездные эмигранты хотят жить в России и здесь зарабатывать. Потому что за рубежом нет ни таких площадок, ни такой аудитории. Там совершенно другие гонорары и востребованность. Они бы здесь продолжали прекрасно жить», — объяснила свою точку зрения актриса.

Вспомнила Мария Шукшина и ставшее «знаменитым» сравнение Пугачевой россиян с рабами. Актриса напомнила, что Пугачева оскорбила тех людей, которые ее обожали. Поэтому народ никогда ей этого не простит и не даст вернуться в Россию.

«Пугачева назвала российских зрителей „холопами, которые превратились в рабов“. А ведь это все благодарная публика, которая ее боготворила. Я думаю, что Пугачева прекрасно понимает: народ ей этого не простит. Поэтому она и не собирается возвращаться в Россию», —поделилась Шукшина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ангелина Вовк раскритиковала Аллу Пугачеву за лицемерие и призвала ее совершить героический поступок.

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