В США заподозрили, что украинские власти разворовали финансовую помощь

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Публицист Кэндис Оуэнс заподозрила украинских чиновников в растратах денег США на личные цели

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев ; 5-tv.ru

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До западных журналистов начало доходить, что Киев не зря просит все больше и больше денег. Ведь значительная их часть не доходит до армии и граждан.

Тем временем, в США с каждым днем все чаще требуют ужесточить контроль за деньгами, которые власти выделяют в помощь Украине. И об этом уже открыто говорят на местных телеканалах. Так, в эфире Fox News журналистка озвучила подозрения, что киевские чиновники потратили деньги на покупку домов в Европе.

«Финансовая помощь США уходит на самом деле в карманы украинских чиновников, которые покупают недвижимость в Швейцарии. Мы должны расследовать это дело. Мы должны знать, как тратится каждый наш доллар», — сделала громкое заявление публицист Кэндис Оуэнс.

И это в то время, когда Штаты переживают сильнейший финансовый кризис. За прошедший месяц цены там выросли в среднем на 7%. И в первую очередь — на продукты питания. Возмущает жителей и стоимость топлива.

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