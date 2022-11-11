Ксения Собчак озвучила страхи насчет будущей профессии сына: «Это развращает!»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 268

У знаменитости подрастает сын Платон от Максима Виторгана, и ее беспокоит предстоящий выбор ребенка.

Ксения Собчак озвучила страхи насчет будущей профессии сына: «Это развращает!»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС; 5-tv.ru

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Телеведущая Ксения Собчак призналась, какого профессионального будущего не хотела бы для своего сына Платона. По словам недавно вернувшейся из-за границы знаменитости, ее не обрадует решение ребенка стать актером. Это профессия, считает Ксения, портит мужчину. Однако к любому выбору ребенка она постарается отнестись с пониманием.

«Мне бы не хотелось, чтобы сын становился артистом, потому что это профессия, развращающая мужчину, которая делает его капризным. Мало кто это выдерживает», — рассказала Ксения в YouTube-шоу Михаила Шаца*.

При этом телеведущая обратила внимание, что ее бывший супруг, папа мальчика, Максим Виторган — также из числа актеров. Но, зная ситуацию изнутри, светская львица понимает все сложности, с которыми сталкиваются артисты. Мнение светской львицы разделяет и ее нынешний муж Константин Богомолов.

«Он ненавидит актеров, поэтому стал режиссером и иногда играет… Страх про собственные нереализованные вещи. Я свою дорогу считала ненадежной, шаткой, поэтому мне нравились профессии, где есть четкая специальность — например, стоматолог, архитектор. А актер… сегодня сыграл, завтра не сыграл», — пояснила Собчак.

Осознавая важность выбора сына, звездная мама очень серьезно подходит к его образованию. Из-за этого она мучается по поводу школы для ребенка. Несмотря на любовь к роскоши, комфорту и всему самому лучшему, светская львица против обучения Платона в школе на Рублевке.

«К сожалению, я не сторонник платного „рублевского“ образования из-за атмосферы, которая очень часто там складывается. Вот это все „кто на чем приехал“ и „кем у тебя папа работает“ как-то не кажется мне здоровый», — добавила Собчак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак после бегства из РФ заговорила о судьбе родного сына.

* — признан в России иноагентом.

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