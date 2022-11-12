«Культурный обмен»: почему Валерия вместо России будет выступать в Узбекистане

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 20

Продюсер Пригожин: СВО и мобилизация не мешают артисту выступать в других государствах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova ; 5-tv.ru

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Музыкальный продюсер удивлен, что его супругу-певицу осуждают за гастроли в непростое для страны время.

Несмотря на продолжающуюся спецоперацию РФ на Украине и прошедшую частичную мобилизацию артисты продолжают гастролировать и поддерживать культурный обмен с дружественными странами. Это делает и певица Валерия, у которой запланированы гастроли в Узбекистане. Ее муж и продюсер Иосиф Пригожин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru пожаловался на несправедливую критику со стороны поклонников — некоторые считают, что артисты не должны работать в сложные для страны времена.

Пригожин посетовал на клевету, которая неизменно сопровождает жизнь знаменитостей. Звездам приписывают поступки, которых они не совершали, выгодную интерпретацию их слов выдают за правду. Возможно, отметил продюсер, осудивший вооруженный конфликт на Украине Валерий Меладзе не был настолько непатриотичен, как о нем заговорили в прессе потом. Исполнитель уехал из РФ и вернулся, чтобы продолжать выступления. Певица Валерия оставалась дома и не критиковала спецоперацию, но и ее раскритиковали за концерт в Ташкенте.

«Безусловно в момент мобилизации у всех произошел некий шок, и естественно мы понимаем, что не праздничное настроение. Но это не мешает артисту выступать в других соседних государствах, где нет конфликта, конфронтации, где дружественное настроение. Культурный обмен — он все равно продолжается! И какой-то негодяй мне пишет: „Вы же закончили концертную деятельность“. Я, естественно, могу что-то ответить, и эта реакция распространится в другом тоне… Нам наоборот нужно сегодня объединяться, нацию объединить нужно, включая несогласных!» — заявил Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что отказывается делить общество на «красных» и «белых», несмотря на особенности времени и сложную политическую ситуацию. По его мнению, каждый имеет право возвращаться домой, в свою страну, работать по профессии, иметь свое мнение и не бояться быть за него распятым.

Ранее, писал 5-tv.ru, Иосиф Пригожин предложил изменить формат празднования Нового года.

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