У кого и на сколько вырастут зарплаты в новом году

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 64

Экономист Иванова-Швец рассказала об индексации зарплат у бюджетников в 2023 году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Стоит ли рассчитывать на прибавку сотрудникам коммерческих предприятий?

В новом году некоторые россияне смогут рассчитывать на прибавку к зарплате. Об этом рассказала Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Она уточнила, что в первую очередь доходы изменятся у тех граждан, у кого они привязаны к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) или у тех, кто получает денежное вознаграждение на уровне прожиточного минимума. В будущем году он составит 14 275 рублей.

Также, по словам экономиста, индексация будет проведена среди сотрудников, работающих в государственных структурах. И есть вероятность, что аналогичные изменения коснутся представителей нефтегазовой, банковской и металлургической сферы.

«Согласно статье 134 Трудового кодекса РФ работодатель должен индексировать заработную плату в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Поэтому заработная плата должна расти у всех. Но фактически, когда и на сколько индексировать заработную плату, решает работодатель», — пояснила экономист изданию «Прайм».

Эксперт отметила, что в коммерческих структурах все может происходить по-разному: в каких-то отраслях индексация происходит ежегодно и чаще всего — выше уровня инфляции. Причем прибавку сотрудники начинают получать не с января, а марта-апреля.

«Порядок индексации заработной платы определяет сама организация, утвердив его в локальных нормативных актах, но индексируют заработную плату, как правило, не с 1 января, а позже, когда будут известны финансовые результаты за год», — разъяснила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новых мерах поддержки многодетных семей в 2023 году.

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