Появилось новое видео момента подрыва Антоновского моста

Появилось еще одно видео, на который запечатлен момент подрыва Антоновского моста. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры. Дорожное полотно и пролеты моста оказались разрушены, в момент видео попала яркая вспышка и сильный взрыв.

Мост был возведен еще в 1985 году. Объект инфраструктуры соединял берега реки Днепр.

Стоит отметить, что Антоновский мост неоднократно становился мишенью для ударов ВСУ. Украинские военные раз за разом обстреливали его при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Первые кадры взрыва на Антоновском мосту появились 11 ноября. 5-tv.ru публиковал эксклюзивное видео.