Появилось новое видео момента подрыва Антоновского моста

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 847

Новые кадры подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС появились в распоряжении 5-tv.ru.

Появилось новое видео момента подрыва Антоновского моста

Фото: 5-tv.ru

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Появилось еще одно видео, на который запечатлен момент подрыва Антоновского моста. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры. Дорожное полотно и пролеты моста оказались разрушены, в момент видео попала яркая вспышка и сильный взрыв.

Мост был возведен еще в 1985 году. Объект инфраструктуры соединял берега реки Днепр.

Стоит отметить, что Антоновский мост неоднократно становился мишенью для ударов ВСУ. Украинские военные раз за разом обстреливали его при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Первые кадры взрыва на Антоновском мосту появились 11 ноября. 5-tv.ru публиковал эксклюзивное видео.

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