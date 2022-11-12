Украинские боевики перебрасывают силы на запорожское направление

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 134

Националисты несут огромные потери. Специальная военная операция продолжается.

Украинские боевики перебрасывают силы на запорожское направление

Фото: Reuters / STRINGER

Читайте нас в: Дзен Новости

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали переброску войск на запорожское направление. До этого момента основное их сосредоточение было на херсонском. Такое заявление сделали в администрации Запорожской области.

Не исключается, что украинские националисты могут устроить очередную провокацию. Несмотря на огромные потери личного состава киевский режим продолжает настойчиво вести своих военных буквально «на убой».

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились новые кадры подрыва Антоновского моста.

+10° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
60.22
-1.02 61.54
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на 12 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

14:18
Полуторогодовалая девочка убежала в одном подгузнике из детсада в Кирове
14:04
За полтора часа до трагических событий: что на самом деле убило Сергея Кузнецова
13:48
Корреспондент «Известий» показал отбитый у ВСУ «Муравейник» под Донецком
13:32
Максим Дунаевский объяснил женитьбу в восьмой раз правилом хорошего тона
13:16
«Сердце может остановиться»: Киркоров пережил операцию, но рвется на сцену
12:53
Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшие дни

Сейчас читают

Крик души: Зеленскому предложили денег за его отставку
Появилось новое видео момента подрыва Антоновского моста
Тайна завещания: кому оставил в наследство хиты «Ласкового мая» Сергей Кузнецов
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика