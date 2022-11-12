Украинские боевики перебрасывают силы на запорожское направление

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали переброску войск на запорожское направление. До этого момента основное их сосредоточение было на херсонском. Такое заявление сделали в администрации Запорожской области.

Не исключается, что украинские националисты могут устроить очередную провокацию. Несмотря на огромные потери личного состава киевский режим продолжает настойчиво вести своих военных буквально «на убой».

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились новые кадры подрыва Антоновского моста.