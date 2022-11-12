Премьера Австралии высмеяли за требование к Путину: «Поиграть на публику»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 1 054

Читатели Sky News посмеялись над требованием премьера Австралии Альбанезе к Путину

Премьера Австралии высмеяли за требование к Путину: «Поиграть на публику»

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Почему-то происходящее напоминает произведение баснописца Крылова о слоне и Моське.

Заявление австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе раскритиковали читатели издания Sky News. В частности, политик призвал мир продолжать давить на президента России Владимира Путина. Юзеры согласились, что российский лидер не будет учитывать мнение «каких-то сторонних наблюдателей», потому что ему «совершенно не интересно выслушивать жалкие комментарии Альбанезе».

«Для премьера самое важное — поиграть на публику и обвинить Россию в росте стоимости жизни. Альбанезе любит международные собрания, потому что так он может убежать от экономических проблем Австралии», — написал один комментатор.

С ним согласился другой пользователь, пояснив, что премьер Австралии винит всех вокруг в проблемах государства в то время, как мог бы «подойти к зеркалу, из которого на него посмотрит наша самая главная проблема».

Еще один человек сыронизировал, что, возможно, Кремль после слов Альбанезе «дрожит от страха».

«О да, Путин до смерти „испугался“ угроз Альбо», — написал четвертый юзер.

В июле Австралия расширила ограничения в отношении российской стороны. В список попал ряд бизнесменов и представители руководства РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как ликвидировали австралийского снайпера в Луганской народной республике (ЛНР).

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