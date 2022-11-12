Полуторогодовалая девочка сбежала в одном подгузнике из детсада в Кирове

Полуторагодовалая девочка сбежала из частного детского садика в Кирове практически раздетая — на малышке был всего лишь подгузник, передает сообщество ВКонтакте «ЗК- слой кировчанин».

В материале уточняется, что инцидент случился днем 10 ноября. В тот день, когда все малыши спали во время тихого часа, одна из воспитательниц вышла на улицу, но забыла закрыть за собой дверь. По стечению обстоятельств малышка проснулась и самостоятельно нашла выход.

Вернувшаяся в группу педагог пропажу ребенка не заметила, к счастью, девочка попалась на глаза местному курьеру — она гуляла на улице почти раздетая, кроме памперса, на ней ничего не было. Мужчина вместе с женщиной, обеспокоенные происходящим, решили отнести малышку к ней в квартиру, а после вызвали на место полицию и скорую.

Сейчас, говорится в сообщении, с девочкой все хорошо. Однако родители малышки полагают, что она перенесла сильный стресс. По их мнению, ребенка могли специально выставить на улицу в воспитательных целях. В саду же заявили, что подобные меры в стенах детсада не практикуются.

О привлечении сотрудников образовательного учреждения к ответственности пока не сообщается.

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