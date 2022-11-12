Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера

Специалисты из Национального института старения США назвали первые признаки начала болезни Альцгеймера. Ученые отмечают, что, кроме нарушения памяти, на развитие недуга могут указывать ухудшения зрения, затрудненная ориентация в пространстве и проблемы с логическим мышлением, сообщает РИА Новости.

« Для многих людей сигналом к началу ранней стадии болезни Альцгеймера являются не связанные с памятью аспекты когнитивного сознания, например, проблема подбора нужных слов, проблемы со зрением и ориентированием в пространстве, нарушения в способности рассуждать логически и принимать решения », — цитирует агентство ученых.

Развитие наиболее распространенной формы деменции может быть спровоцировано множеством различных факторов, в том числе генетической предрасположенностью. Несмотря на это, основной причиной возникновения называется возраст.

Болезнью Альцгеймера, согласно статистике, страдает примерно треть всех людей, достигших 85 лет.

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