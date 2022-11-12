Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 1 205

Недуг характеризуется потерей памяти, способности рационального мышления, навыка ориентироваться в пространстве и ухаживать за собой.

Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера

Фото: www.globallookpress.com / Fred de Noyelle / GODONG

Специалисты из Национального института старения США назвали первые признаки начала болезни Альцгеймера. Ученые отмечают, что, кроме нарушения памяти, на развитие недуга могут указывать ухудшения зрения, затрудненная ориентация в пространстве и проблемы с логическим мышлением, сообщает РИА Новости.

«Для многих людей сигналом к началу ранней стадии болезни Альцгеймера являются не связанные с памятью аспекты когнитивного сознания, например, проблема подбора нужных слов, проблемы со зрением и ориентированием в пространстве, нарушения в способности рассуждать логически и принимать решения», — цитирует агентство ученых.

Развитие наиболее распространенной формы деменции может быть спровоцировано множеством различных факторов, в том числе генетической предрасположенностью. Несмотря на это, основной причиной возникновения называется возраст.

Болезнью Альцгеймера, согласно статистике, страдает примерно треть всех людей, достигших 85 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медики предупреждают о вреде использования смартфона в туалете.

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