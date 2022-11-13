Никого не бросают: как жителей Новой Каховки вывозят под обстрелами ВСУ

Обстрелы ВСУ усиливаются. Кроме того, населенные пункты под угрозой затопления, в случае разрушения Каховской ГЭС.

Нет никакого сомнения в том, что российские солдаты сражались бы в Херсоне за каждый дом, если бы им дали такой приказ. Там были сосредоточены самые боеспособные части, десантники, спецназ. Они и так, прижатые к Днепру, месяцами сдерживали натиск противника. В атаках на Херсон ВСУ только с конца лета потеряли почти 10 000 человек, но пытались наступать снова и снова.

«Херсонский маневр» означает, что сейчас целесообразнее отойти на новые рубежи, что одно сражение — это еще не вся компания, что 30 000 выведенных солдат и 120 000 переселенных гражданских — это наши соотечественники, жертвовать которыми было бы преступлением.

Не успев обосноваться еще на правом берегу Днепра, ВСУ начали обстреливать уже и левый берег реки. В Новой Каховке погиб мирный житель, трое ранено. Репортаж Наталии Графчиковой.

Суббота. На площади Новой Каховки примерно 200 человек, из них 30 детей. Украинские боевики словно ждали, когда людей соберется побольше. С первыми разрывами люди, уже привыкшие к обстрелам, сразу бросились к ближайшему укрытию.

В подвале людям становится плохо. Эта женщина потеряла в толпе пожилую маму.

В результате этого обстрела погиб один человек, еще трое — ранены. У людей не выдерживают нервы — ВСУ всю ночь забрасывали город снарядами с правого берега.

«Люди собрались уезжать, а по ним стреляют эти ВСУшники. Мы вот здесь находились, по людям стреляют. Это вообще…», — рассказала местная жительница.

Несмотря на обстрелы, вывоз мирного населения с левого берега продолжается. Людей никто не бросает. Некоторые до последнего не хотели оставлять свои дома. Но теперь и они понимают — другого выхода просто нет.

В четверг, на следующей день после объявления о начале маневра, возле паромной переправы скопилась очередь из автомобилей. На улицах Херсона стало непривычно пустынно. Закрытые банки, магазины, кафе.

Мы вместе с мирными жителями Правобережья выезжаем на последнем пароме. И каким-то чудом нам удается проскочить в тихую минуту. Как только стало известно о том, что к переправе потянулась вереница гражданских, ВСУ усилили интенсивность обстрелов, зная, что только так — с помощью этой переправы — можно выехать на безопасный правый берег.

«Повреждения Антоновского моста достаточно существенные, кроме того разбита понтонная переправа, которую навели военные», — сообщила Наталия Графчикова.

Обстрелы ВСУ усиливаются. Кроме того, населенные пункты под угрозой затопления, в случае разрушения Каховской ГЭС. ВСУ давно пытаются ее уничтожить. На кадрах, которые оказались в нашем распоряжении, видно подрыв автомобильного моста в районе гидроэлектростанции.

«Каховская ГЭС — символ стойкости и продолжает работать, но если таким образом будут удары, то предел стойкости не безграничен придется останавливать, ее ну и люди находятся под ударом — операторы, те, кто ведут боевую вахту», — заявил глава ВГА Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Желающих перебраться вглубь России, зная, что там сейчас безопасно, все больше. Тех, кто остался в зоне досягаемости натовского оружия, националисты не щадят.

Маленький Ваня отправляется в Вологду вместе с бабушкой. Ему всего 5 лет, но он уже знает, как себя вести, когда начинаются обстрелы.

В Джанкое людей встречают волонтеры и спасатели. Помогают на каждом шагу. На поездах отправляют дальше, в основном в Краснодарский край, в пункты временного размещения.

«Всех прибывших на территорию Краснодарского края размещают в оздоровительных учреждениях. Им оказывается помощь медицинская, психологическая», — рассказал представитель департамента информационной политики МЧС РФ Дмитрий Ершов.

Все эти дни с правого берега выезжали и наши военные. В основном, по ночам. ВСУ пытались сорвать российский маневр. На эксклюзивных кадрах взрыва на Антоновском мосту видно, что судя по всему националисты целились по нашим войскам, которые в этот момент завершали выход из города по наплавному мосту. У ВСУ опять ничего не получилось.

«Несмотря на попытки противника сорвать переброску российских войск никаких потерь среди личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств не допущено», — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские военные уже заняли тщательно укрепленные заранее оборонительные позиции. А наши артиллерия и авиация приступили к массированные ударам по скоплениям живой силы противника на правом берегу Днепра.