Без бюрократии: как изменится порядок соцподдержки семей с детьми в России

Если доход ниже прожиточного минимума в регионе, то государство добавит столько, сколько недостает. Как оформить заявление на пособие?

На этой неделе стало известно о масштабных изменениях в соцподдержке семей с детьми. Они смогут рассчитывать на новое универсальное пособие, которое разрабатывает правительство.

Это финал большой реформы, начатой еще в 2018-м году. Суть ее в том, чтобы равную государственную поддержку получали все, кто воспитывает несовершеннолетних детей, ну и те, кто имеет право на такое пособие. А таких много: по данным Росстата в стране порядка 22 с половиной миллионов детей (22 590 542 детей в возрасте от 0-17 лет) — из них более чем десять миллионов попадают под категории.

Без лишней бюрократии

Главное новшество, что почувствуется сразу, — удобство. Не надо будет собирать никакие справки. Достаточно один раз написать заявление. Всю техническую работу берут на себя государственные службы.

Единое универсальное пособие объединит в себе шесть разных выплат, которые сейчас действуют в России. Начиная от поддержки беременных женщин, которые встают на учет до 12 недели, и заканчивая выплатами многодетным. Не будет никакой сортировки детей по возрастам — ко всем, и к новорожденному, и к подростку будет одинаковый подход.

На кого это рассчитано

Главный критерий — доходы родителей. Если на каждого члена семьи получается сумма ниже прожиточного минимума в регионе, то государство добавит столько, сколько недостает, чтобы эту ситуацию исправить. Предполагается три тарифа: 50, 75 и 100% от прожиточного минимума. Максимальная сумма выплат 13900 рублей. Это уже расчеты на будущий год с учетом индексации в январе.

«Когда запускается новый механизм, конечно же, наверное, могут появляться какие-то шероховатости. Нужно отследить это и сделать так, чтобы все работало как положено, внимательно отслеживать, как это решение будет реализовываться на практике. При этом обозначу принципиальные требования. Оформление и получение единого пособия должны быть максимально понятными, простыми, удобными для граждан», — заявил президент России Владимир Путин.

Материнский капитал

Планируется расширить возможности использования материнского капитала. Сейчас его деньги (но только перечисленные за рождение второго ребенка) можно частично обналичивать на острые ежемесячные нужды, но при условии, что доход каждого члена семьи ниже двойного прожиточного минимума. Эту практику планируют распространить и на средства полученные после первенца.

Материнский капитал, так же как и все остальные социальные выплаты, подлежит обязательной индексации. В следующем году на первого ребенка будут давать почти 600 тысяч рублей, на второго 780 тысяч. Все эти меры поддержки уже заложены в бюджете страны на будущий год. В общей сложности на «детей» государство намерено направить 2 700 000 000 000 — десятую часть всех расходов.

«Для нас особый приоритет — это расходы по поддержке семей с детьми. Этот приоритет в полном объеме учтен в трехлетнем бюджете», — сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Еще раз хочу повторить и спросить: все, что Вы сказали, означает, что, несмотря на дополнительные расходы по другим направлениям, денежные, финансовые ресурсы для решения вопросов поддержки семей с детьми и на другие социальные цели полностью предусмотрены, и все это заложено в бюджет и гарантировано?» — спросил Путин министра.

«Именно так, Владимир Владимирович», — ответил Силуанов.

И родителям тоже

В проекте бюджета, который как раз в эти дни заканчивают обсуждать в Государственной Думе, предусмотрены и программы, по повышению за госсчет квалификации у работающих родителей. Важно, что соцпрограммы сохраняются, несмотря на то, что бюджет страны в ближайшие два года будет дефицитным.

Минфин при этом готов делать внешние заимствования на уровне полутора-двух триллионов в год, но не хочет опустошать «кубышку» — Фонд Национального Благосостояния, где сейчас лежит под 11 триллионов рублей. Этот госрезерв будут тратить по минимуму, мало ли что. Ситуация в мире непредсказуемая.