Проклятие «Ласкового мая» и стресс: как сложилась и оборвалась жизнь Сергея Кузнецова

Основатель одной из самых известных групп 90-х годов России умер в родном Оренбурге. О его судьбе и причине смерти высказались многие знаменитости — Татьяна Буланова, Рома Жуков и другие.

Из всех колонок на этой неделе снова звучали песни «Ласкового мая». И снова по грустному поводу — 7 ноября ушел из жизни основатель группы и автор большинства хитов Сергей Кузнецов.

Официальная версия — оторвался тромб. Поклонники между собой переговариваются: сердце не выдержало переживаний после смерти солиста и друга Юры Шатунова. За два дня до смерти Кузнецов провел в родном Оренбурге концерт в память о нем. Похоронят его 13 ноября.

Есть в этом какой-то пугающий символизм — что история «Ласкового мая» началась и закончилась в Оренбурге. Там, где когда-то в детском доме познакомились молодой композитор и талантливый подросток, откуда они поехали строить феноменальную карьеру. «Ласковый Май» в начале 90-х был самым гастролирующим музыкальным коллективом Союза, у группы было несколько клонов.

Кузнецов, несмотря на успех, из коллектива ушел. Особых богатств не заработал и до конца дней жил в обычной квартире вместе с престарелой мамой. Права на хиты он либо продал по пьяни, либо у него их отобрали с помощью подлога — суды до сих пор идут.

Судьба большинства артистов коллектива, и это факт, сложилась печально — 14 человек ушли из жизни молодыми, многие трагически. Среди фанатов есть даже поверье о «проклятии Ласкового мая». И даже сейчас, после смерти главного солиста и главного автора группы, ее история далека от финала. Началась борьба за наследие.

Бывший продюсер группы Андрей Разин утверждает, что все права на песни у него. И даже грозится зачистить интернет от всех нелицензированных им видеороликов и песен Шатунова.

Возможно ли такое? Почему «Ласковый май» не стал билетом в лучшую жизнь для музыкантов — разбиралась корреспондент «Известий» Вера Комарова.

Что известно о смерти Сергея Кузнецова

После ухода из жизни Шатунова прошло меньше полугода, теперь внезапно не стало Сергея Кузнецова. В оренбургском детском доме, где воспитывался Юра, говорят: будто какие-то силы держат участников «Ласкового мая» вместе — на земле и на небе.

«Кто-то выбросился с этажа, кто-то погиб в автомобильной катастрофе. Юра Шатунов только выиграл суд с Андреем Разиным, казалось бы, — все, победа, на его стороне, вздохнуть бы, жить дальше. И умер», — посетовал учитель по биологии и химии в оренбургском ГБОУ «Дом Детства» Алексей Леващев.

Десятиэтажка на самом отшибе Оренбурга. И не подумаешь, что здесь жил истинный отец-основатель «Ласкового мая».

«Не звездный, абсолютно не звездный», — рассказала соседка Сергея Кузнецова.

Не звездный, но узнаваемый. Сергей Кузнецов сам помог с ориентиром тем, кто ищет высотку композитора. Летом по его просьбе уличные художники нарисовали на соседних гаражах портрет. «Белые розы» помогают понять, кто и для кого придумал их.

«Купили ему цветочки — искусственные, белые. Мы сложились с одной женщиной, я там убираю, плакали по нему. А потом кто-то живые подложил», — поделилась работающая дворником женщина.

Еще одно напоминание о том, кто жил в этом доме — на адресной табличке. Слова смыты дождем, но, оказывается, автор хита «Белые розы» с улицы Розы Люксембург. Совпадение, конечно.

Сергей Кузнецов и «Ласковый май»

А вообще, мечтой композитора было разместить большой портрет Юрия Шатунова на этом фасаде. Интернат, где вырос Шатунов и где трудился сам маэстро, в нескольких минутах. Говорят, композитор в молодости просто искал работу поближе к дому. Почти 40 лет назад он руководил здесь музыкальным кружком. Здесь же впервые собрался «Ласковый май».

«Обычно он сидит за роялем, наверху этой крышки нотная тетрадь, и по ходу пишет, пишет. Что-то не так — зачеркивает, переворачивает, дальше пишет», — вспоминает учитель интерната Алексей Леващев.

Кузнецов, даже выйдя на пенсию, иногда возвращался в детский дом. Хотя у этих ребят уже другие кумиры.

Это последнее прижизненное видео с композитором — концерт, посвященный памяти Шатунова. Снова и снова Кузнецов исполняет его хиты. Новые творения композитора публике не нужны.

«Чем позже ты начинаешь, тем более ты закален, и легче все это будет пережить. Поэтому я против того, чтобы детей выводить в шоу-бизнес», — поделилась мнением певица Татьяна Буланова.

«Грустно, когда уходят так рано…» — добавил экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин.

Проклятие «Ласкового мая»

Судьба не пощадила даже тех участников «Ласкового мая», которые росли в полных семьях. Летом 2012-го в автокатастрофе погиб бывший солист Юрий Гуров. Тогда даже скептики задумались: неужели действительно существует проклятие «Ласкового мая»?

«Он был самый порядочный в нашем коллективе, самый добрый», — высказался тогда о бывшем солисте первого состава группы продюсер Андрей Разин.

«Погиб мой брат, погиб еще один парень, который вез его, молодой, перспективный, единственный член семьи», — добавлял брат Юрия Гурова Андрей.

Музыкант Александр Прико из-за проблем со здоровьем сгорел стремительно. Его друг рассказывает: когда-то Саша, как и Шатунов, собирал многотысячные стадионы. Но на прощание пришли только самые близкие.

«Начиная с 1986-го по 1993 год, все, кто с ним работал, остались только двое. Все остальные умерли. Это и Слава Пономарев, и Саша Прико, и Игорь Игошин, и Саша. В общем, и Юра Шатунов. Если так задуматься — немножко страшновато», — рассказал Григорий Герасимов, друг Александра Прико.

Еще одного солиста того золотого состава — Константина Пахомова — никто не видел 30 лет. Ушел в себя и собственные песни. Оплачивать запись и аранжировку помогают поклонники. Новая композиция зазвучит, когда насобирают 50 тысяч. Пока пожертвовали 4600 — жалкие капли по сравнению с тем, сколько золотой состав «Ласкового мая» зарабатывал в 90-е.

«Просто там еще хороший аферизм был Разина. Плюс сам Юра Шатунов — самородок такого рода, он выходец из того слоя населения, как все, свой парень появился», — объяснил успех группы музыкант Виктор Салтыков.

И даже, казалось, самый удачливый — тот самый Юра Шатунов — и после смерти, говорят, никак не упокоится. Судебные тяжбы вокруг его наследства и наследия не утихают.

«Не знаю, злой рок, видимо, какой-то висит над этим всем. Может быть, плата за что-то. За популярность», — предположил экс-солист группы «Мираж» Рома Жуков.

Андрей Разин и «Ласковый май»

Андрей Разин теперь грозится вычистить из интернета все видеозаписи с певцом, оставить только на своем канале. И собрать новый состав «Ласкового мая».

«Разин не в состоянии что-то свое придумать — у него это была большая проблема. И я имел несчастье быть знакомым близко с Разиным», — считает музыкальный продюсер Бари Алибасов.

Перезапустить культовый проект Разин уже пытался. Четыре года назад вывел на сцену копию юного Шатунова. Поклонники группы не оценили — билеты остались не раскупленными. Как тут не поверить в проклятие «Ласкового мая».