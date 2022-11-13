Дочь Любови Успенской анонсировала дебютную песню: «Спасибо мамочке»

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 140

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина анонсировала дебютную песню

Дочь Любови Успенской анонсировала дебютную песню: «Спасибо мамочке»

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Читайте нас в: Дзен Новости

Татьяна Плаксина после долгих лет скандальных отношений с матерью стала ее проектом — помирившиеся родственницы активно занимаются музыкой.

Дочь королевы русского шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина анонсировала премьеру своей дебютной песни «Чудо». О важном событии в карьере исполнительница рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В профиле она опубликовала обложку сингла и поблагодарила всех, кто участвовал в его создании и записи. Выпуск композиции назначила на 18 ноября.

«Мои мотыльки, хочу поделиться с вами радостью… Эта песня — часть моей души, история моей жизни, которую я написала шесть лет назад, и она наконец-то выходит в свет. Огромное сердечное спасибо моей любимой мамочке Любови Успенской за наставничество и безграничную поддержку», — написала артистка.

Безоблачная любовь и совместное творчество — это нечто новое в отношениях знаменитых родственниц. Еще несколько лет назад они редко общались, а в 2020-м и вовсе устроили скандал на всю страну. В эфире популярного ток-шоу Плаксина обвинила мать в домашнем насилии, после чего уехала к отцу в США.

В 2018 году дочь Успенской в результате падения с велосипеда во время путешествия потеряла несколько зубов и получила сложную травму челюсти. Родительница потратила миллионы на операции и восстановление наследницы, и недавно, к слову, восстановила ее улыбку. Но тогда, после лечения, Плаксина не обрадовалась выздоровлению, а замкнулась и впала в депрессию. По словам мамы, с тех пор у нее появились проблемы с наркотиками.

Именно запрещенные вещества и, как следствие, измененное сознание дочки Успенская называла главными причинами конфликта. Долгие месяцы выяснения отношений, обвинений, к большой радости звезды, все же закончились примирением. Плаксина вернулась в Москву, обняла маму, и больше они не расставались.

Исполнительница шансона взялась и за карьеру наследницы, стала ее продюсером. Кроме музыки девушка попробовала себя и в дизайне — вдохновившись ее картинами, модельер Аника Керимова выпустила коллекцию одежды с оригинальным принтом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Успенская и Татьяна Плаксина вместе собрались к пластическому хирургу, чтобы увеличить звездные бюсты.

+11° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
60.22
-1.02 61.54
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:24
Гоген Солнцев нашел 17-летнюю замену располневшей до 150 килограммов жене
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака
2:55
Великобритания обвинила Россию в потере стабильности экономики королевства
2:26
Дочь Любови Успенской анонсировала дебютную песню: «Спасибо мамочке»
1:57
Зеленский назвал адом атаки российских военных в Донбассе
1:28
Павел Воля и Ляйсан Утяшева впервые прокомментировали слухи о разводе

Сейчас читают

Собчак назвала бесценной реакцию жены Зеленского на его жалобы
Владеющего клубом «Полигон» в Костроме депутата Мирзоева задержали после пожара
Умер известный актер Андрей Стоянов
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика