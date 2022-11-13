Звезда фильма «По семейным обстоятельствам» Марина Дюжева госпитализирована

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Эксклюзив 4 390

Актриса получила травму еще 24 октября, после чего ей была проведена операция.

Звезда фильма «По семейным обстоятельствам» Марина Дюжева госпитализирована

Фото: Антон Новодережкин / ИТАР-ТАСС/ ТАСС

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Звезда советского и российского кино Марина Дюжева попала в больницу со сложным переломом. По информации 5-tv.ru, 67-летняя актриса упала неудачно на улице и сломала руку.

Медики диагностировали у нее закрытый перелом со смещением. В настоящее время ей провели операцию и поставили пластину и теперь Дюжевой требуется восстановление.

Марина Дюжева сыграла почти в 180 фильмах и сериалах. Наиболее она запомнилась зрителям в картинах «По семейным обстоятельствам», «Трактир на Пятницкой», «Фронт за линией фронта», «Государственная граница», «Покровские ворота» и многим другим.

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