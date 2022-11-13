В Оренбурге проходит прощание с создателем «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 3 375

Гроб с автором легендарных хитов буквально осыпали белыми розами — трогательный знак уважения и признания.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Сотни оренбуржцев и гостей из других городов приехали проститься с основателем «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым. Траурная церемония проходит в «Доме прощания». 5-tv.ru ведет прямой репортаж с мемориального события.

По центру зала поставили гроб, окруженный по периметру вазами с белоснежными розами. К слову, белоснежные цветы принесли и гости — как символ уважения и признания покойному автору легендарных хитов «Ласкового мая». Даже организаторы не ожидали такого наплыва поклонников. Спустя короткое время гроб с Кузнецовым был буквально усыпан цветами.

Почти все гости не смогли сдержать слез. Тем, кто был не в состоянии стоять, предложили стулья.

Особенно трогает за душу длинный стол у одной из стен. Там выставлены фотографии Сергея Кузнецова — как портреты, так и совместные снимки с группой «Ласковый май» на гастролях и репетициях.

Сергей Кузнецов скончался 7 ноября в возрасте 58 лет. Причиной смерти, по заключению медиков, стал оторвавшийся тромб. Похоронить на родной земле предложила его мать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кому оставил в наследство хиты «Ласкового мая» Сергей Кузнецов.

+7° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
60.22
-1.02 61.54
0.54
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 ноября

Последние новости

12:06
Младшая дочь Трампа Тиффани сыграла пышную свадьбу с 25-летним миллиардером
11:52
Калачева о рождении ребенка: «Делаем маленького Нарцисску»
11:45
Поставщики американского вооружения не хотят завершения конфликта на Украине
11:16
В Оренбурге проходит прощание с создателем «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым
11:04
«Она не пришла»: бедствующая сестра Кадышевой пожаловалась на ее безразличие
10:49
Напугали ежа: в Британии пообещали критиковать Россию на саммите G20

Сейчас читают

Звезда фильма «По семейным обстоятельствам» Марина Дюжева госпитализирована
Зеленский обидел жену дважды за полминуты: почему начали портиться их отношения
«Должно было остаться тайной»: причастна ли Собчак к делу о вымогательстве?
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика