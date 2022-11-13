В Оренбурге проходит прощание с создателем «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым

Сотни оренбуржцев и гостей из других городов приехали проститься с основателем «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым. Траурная церемония проходит в «Доме прощания». 5-tv.ru ведет прямой репортаж с мемориального события.

По центру зала поставили гроб, окруженный по периметру вазами с белоснежными розами. К слову, белоснежные цветы принесли и гости — как символ уважения и признания покойному автору легендарных хитов «Ласкового мая». Даже организаторы не ожидали такого наплыва поклонников. Спустя короткое время гроб с Кузнецовым был буквально усыпан цветами.

Почти все гости не смогли сдержать слез. Тем, кто был не в состоянии стоять, предложили стулья.

Особенно трогает за душу длинный стол у одной из стен. Там выставлены фотографии Сергея Кузнецова — как портреты, так и совместные снимки с группой «Ласковый май» на гастролях и репетициях.

Сергей Кузнецов скончался 7 ноября в возрасте 58 лет. Причиной смерти, по заключению медиков, стал оторвавшийся тромб. Похоронить на родной земле предложила его мать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кому оставил в наследство хиты «Ласкового мая» Сергей Кузнецов.