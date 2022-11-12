Тайна завещания: кому оставил в наследство хиты «Ласкового мая» Сергей Кузнецов

Основатель легендарного коллектива, сделавшего знаменитым Юру Шатунова, скончался 7 ноября в возрасте 58 лет.

Родственники покойного композитора и основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова не получат прав на его творческое наследие. Согласно завещанию, владельцами нетленных хитов станут некие третьи лица, не связанные кровными узами с усопшим. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на информацию от собственных источников, знакомых с ситуацией.

По данным издания, еще шесть месяцев никто не узнает имен людей, которым достанутся эксклюзивные права на музыкальные композиции. Это связано с протоколом, соответствующим российскому законодательству — вступить в наследство можно, кроме того, только через полгода после смерти близкого.

В начале 1980-х Сергей Кузнецов был музыкальным руководителем в оренбургском детском доме. Там он собрал первый состав «Ласкового мая», в который вошел, в том числе, Юрий Шатунов. На протяжении последних дет исполнитель поддерживал своего учителя материально, а также боролся на право исполнять хиты группы с продюсером Андреем Разиным.

Через неделю после победы в суде, 23 июня, умер от обширного инфаркта 48-летний Шатунов. Ему стало плохо во время загородного отдыха. Друзья доставили артиста в больницу, но врачи не могли его спасти Спустя три месяца за ним последовал Кузнецов. После сольного концерта он внезапно упал и больше не поднялся. Ему было 58 лет.

Прощание состоится в Оренбурге 13 ноября в похоронном зале на улице Монтажников с 10:00 до 15:00. После траурной церемонии продут похороны. Ранее, писал 5-tv.ru, звукорежиссер Олег Андреев раскрыл официальную причину смерти композитора.