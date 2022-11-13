Бьютификация лица: выход из ситуации или очередной миф?

Пластический хирург Виктория Блинова рассказала об эффективности бьютификации
Фото, видео: www.globallookpress.com / 002 Gabriel Szabo; 5-tv.ru
Пропорции лица могут с возрастом меняться. Возможно ли спасти свою молодость и красоту?
В мире пластической хирургии появился новый тренд — бьютификация лица. Операции обещают улучшить внешность, но для этого нужно серьезно поработать с пропорциями лица. Пластический хирург Виктория Блинова рассказала, работает ли бьютификация, или стремление к «золотому сечению» — новая бьюти-уловка.
Эксперт объяснила, что бьютификация иными словами — гармонизация пропорций лица. Она отметила, что эти пропорции с возрастом могут меняться, из-за чего проявляется «возрастное лицо».
«Бьютификация — это комплекс процедур, направленных на омоложение, преображение», — сообщила Виктория Блинова.
Пластический хирург рассказала, какие операции могут приблизить внешность человека к общепринятому «идеалу». В качестве примера врач назвала блефаропластику — коррекцию век, которая может быть верхней, нижней или круговой.
«Нельзя рассматривать глаза без комплекса брови, виска и средней трети лица. То есть, когда мы смотрим лицо в комплексе, мы понимаем, что мало иссечь кожу или грыжи, если они имеются. Необходимо поменять положение хвоста брови, чтобы открыть наружный угол глаза и не округлить лицо», — подчеркнула эксперт.
Блинова добавила, что кончик носа тоже может опуститься в результате старения. Наружный нос может скелетироваться, а горбинка стать больше. По словам эксперта, в комплекс бьютификации можно включить ринопластику, которая изменит форму носа и омолодит лицо.
В заключение пластический хирург назвала одну из самых важных операций для омоложения — SMAC-лифтинг. В ходе коррекции специалисты подтягивают нижнюю треть лица и шею. Облагородить и закрепить результат можно с помощью липофилинга лица, который возвращает утраченные объемы. Для наполнения проблемных участков хирурги используют жировую ткань человека. Блинова отмечает, что такие имплантации приводят к блестящему результату.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрию Соломину пришлось лечь под нож хирурга перед началом актерской карьеры.
Читайте также
70%
-1.02 61.54
0.54
Нашли ошибку?