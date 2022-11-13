«Бронегруппа была уничтожена»: НМ ДНР выбила ВСУ из укрепрайона «Муравейник»

Военкор «Известий» поговорил с бойцами и узнал, как бывшая позиция националистов выглядит сейчас.

Один из самых знаменитых укрепрайонов ВСУ в районе донецкого аэропорта — так называемый «Муравейник». На днях народная милиция ДНР полностью выбила оттуда ВСУ, правда, теперь украинские военные пытаются туда вернуться. Чем это для них оборачивается, знает Валентин Трушнин.

Это все начинается позиция «Муравейника». Хорошие укрепления, неплохая логистика. Очень хорошо все продумано. Огневые точки у них были с этой стороны все расположены. Открывается отличный вид на Донецк, на аэропорт.

Мы находимся у подножия того самого знаменитого «Муравейника». Вот он этот холм. Ну, собственно, вот эти все позиции. Когда-то здесь были густые заросли, посадки, лес, но здесь была такая плотность огня, что все деревья посрезало.

Вот он «Буцефал» — БТР. Попадание было для него критичным, Экипаж уничтожен, машина полностью выгорела.

«Неудачная попытка штурма „Муравейника“ в конце октября. Вся бронегруппа была уничтожена, противник тоже. Очень неудачная попытка штурма», — рассказывает военный с позывным «Интернет».

При допросе пленных, как они говорили нам, сколько бы их не погибло 10-20, на следующий день пришлют новых, так что, людей они не жалеют. Посмотрите на их экипировку. Хорошо обуты, хорошо одеты. То есть, с обеспечением проблем нет.

Насчитали мы больше двух десятков тел вот в этих посадках, в этих полях, в окрестностях «Муравейника». И что здесь можно сказать? Что все вот эти бессмысленные многочисленные попытки в лоб штурмовать «Муравейник», забрасывая буквально телами, опровергает теорию о некой супер-тактике, которой обладает ВСУ, тактике наступления. Нет, ничего такого здесь не было.