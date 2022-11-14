Страны, которые долгое время потакали прихотям националистов, теперь опасаются, что вооружение может быть использовано против них самих.

«Коллективный запад», который неустанно накачивает киевский режим оружием, теперь беспокоится, что оно может оказаться не в тех руках. Так считает британский обозреватель Кон Калфин, который опубликовал свою колонку в издании The Telegraph.

«Опасения по поводу того, где может оказаться предоставленное Украине оружие превратили задачу вооружения киевских сил в деликатный вопрос: с одной стороны, Запад намеревается предоставить Украине средства для достижения победы, с другой стороны, он не хочет, чтобы это оружие в будущем использовали против его же военных или гражданских лиц», — говорится в публикации.

Обозреватель отметил, что сейчас Западу приходится трудно по причине «растущего отчаяния украинских лидеров», призывающих поставлять еще больше вооружения на Украину. Одним из наиболее важных вкладов Великобритании Калфин назвал предоставление в пользование ВСУ противотанковых ракет NLAW и стандартного пехотного оборудования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поставщики американского вооружения не хотят завершения конфликта на Украине.