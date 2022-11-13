Поставщики американского вооружения не хотят завершения конфликта на Украине

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Asia Times заявила о разжигании украинского конфликта со стороны производителей оружия в США

Поставщики американского вооружения не хотят завершения конфликта на Украине

Фото: Смитюк Юрий / ТАСС

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Пока простые украинцы мучаются от зверств националистов, аналитические центры в Штатах радуются прибыли.

Ситуацию на Украине усугубляли американские производители оружия, потому что для представителей военно-промышленного комплекса США важны зоны активного конфликта, чтобы было куда поставлять производимую ими технику. Так считает автор интернет-издания Asia Times Леонард С. Гудмэн.

Он отметил, что для поставщиков вооружения, таких как Raytheon, нужны враждебные отношения между крупными государствами. Например, Россия и Китай. Это хорошо окупает спрос на авианосцы, подводные лодки, новые истребители F-35 и ядерные бомбы новейшего поколения.

«Конфликт на Украине стал золотой жилой для оружейной промышленности», — объяснил автор материала.

Судя по данным Гудмэна, из 50 самых масштабных аналитических центров США (think tank — Прим. ред.) 79%, которые опубликовали информацию о финансах, получили вознаграждение от представителей оружейного лобби. Работники этих центров не хотят начала переговоров для Украины, потому что Вашингтону выгодно поддерживать Киев.

«Аналитические центры продвигают идеи, выгодные отраслевым спонсорам. Они поощряют американских лидеров отправлять больше оружия в зоны конфликтов и избегать дипломатии», — считает автор публикации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, продолжит ли американская сторона «накачивать» Украину оружием после выборов в конгресс.

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