Детям доверили меню: в школьных столовых Москвы стали вкуснее кормить

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«Известия»: качество питания в школьных столовых Москвы улучшилось из-за нового меню

Детям доверили меню: в школьных столовых Москвы стали вкуснее кормить

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Количество жалоб на еду от учеников сократилось втрое, сообщили в Роспотребнадзоре.

Юных москвичей начали по-новому кормить в школьных столовых. В Роспортебнадзоре сообщили «Известиям», что в разработке принципиально нового меню для столовых принимали участие не только специалисты по питанию, но и сами дети. В нем учтены рекомендации специалистов профильных НИИ детского питания.

Ранее качество и безопасность школьной пищи достигли высокого уровня, и теперь пришло время уделить внимание ее вкусовым качествам. Теперь школьникам предлагают пять видов гарниров, девять видов мясных и 11 вариантов горячих первых блюд. Для тех, кто не любит супы, появилась возможность заменить их бульоном.

Кроме того, были разработаны методические рекомендации, позволяющие мамам и папам оценивать качество питания. Благодаря этому количество жалоб, поступающих на еду в школах, снизилось втрое. Теперь даже избалованные школьники практически полностью съедают свои порции.

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