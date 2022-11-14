Далеки от близких: Кейт Миддлтон больше не любит принца Уильяма

Влюбленные часто держатся за руки и радуются друг другу, чего нельзя сказать о королевской паре.

Отношения между принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон далеки от идеальных. Герцогиня Кембриджская Кэтрин явно терпит своего надоедливого супруга, однако уйти от него не может. Такое мнение выразила блогер Лена Миро в LiveJournal.

Она обратила внимание подписчиков на то, что лицо Кейт постоянно печальное, а особенно на совместных фото с мужем. В качестве примера Миро привела снимки с мероприятия в честь Дня поминовения в Великобритании, куда прибыла вся королевская семья. По словам блогера, Миддлтон едва улыбнулась, когда вышла к народу. Но даже в тот момент герцогиня Кембриджская не приблизилась к принцу Уильяму и была заметно отстранена от него.

«Отношения между наследником и его женой слишком уж далеки от того, чтобы назвать их близкими. Вы сами посмотрите, как они ходят. Он — в одну сторону, она — в другую. Даже на публике они не могут приложить усилия, чтобы казаться единым целым, а не двумя чуть знакомыми людьми», — заявила Лена Миро.

Однако, по мнению публициста, тоска на лице Кейт Миддлтон может быть обусловлена разными, неизвестными проблемами. В любом случае первоначальная причина грусти герцогини скрывается в нелюбви к мужу. При этом уходить от принца Уильяма супруга точно не станет, ведь она давно приняла свое положение, уверена Миро.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Карл III и принц Уильям взбесились, услышав слова экс-президента США Дональда Трампа о голых фото Миддлтон.