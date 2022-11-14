Песков напомнил о принадлежности Херсона России на фоне приезда туда Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать приезд украинского лидера Владимира Зеленского на территорию Херсона. Однако он отметил, что регион является российским.

«Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория РФ», – сказал представитель Кремля в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.

Сегодня стало известно о приезде Зеленского в Херсон. Там он выступил перед военнослужащими украинской армии и отметил, что готов к миру для всей страны. При этом глава Незалежной поблагодарил НАТО и западных союзников за поддержку Киева в борьбе с Россией.

Примечательно, что на фоне заявлений Зеленского о мире во всей стране, никак не вяжутся ранее опубликованные фото привязанных к фонарным столбам мирных жителей. Националисты решили по-своему наказать тех, кто якобы сотрудничал с российскими властями. Правда, как именно были раскрыты «преступления» неизвестно.

На Украине визит Зеленского в Херсон стал событием, о котором написали журналисты. До этого представителей СМИ в регион вообще не пускали. Зеленский запретил любую деятельность журналистов в регионе. Почему же теперь он позволил заснять себя в российском городе? Вероятно, очередная провокация.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские войска совершили переход на левый берег Днепра.