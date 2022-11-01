Жена шахматиста Карпова рассказала о его состоянии: «Рвется домой, сегодня скандалил»

Гроссмейстер и депутат Госдумы получил серьезные травмы при падении и был подключен к аппарату ИВЛ. За его состояние переживала даже Ольга Бузова. К счастью, напрасно.

Попавший в реанимацию экс-чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы Анатолий Карпов находится в сознании и хочет вернуться домой. Об этом 5-tv.ru рассказала жена гроссмейстера Наталья Буланова.

«У него травма головы, сотрясение мозга при ударе. Это тяжелая вещь в любом возрасте. Пусть он восстановится, а потом все будет говорить. Ответственно заявляю, что он в сознании, рвется домой. Сегодня вообще скандалил, потому что не хочет лечиться. Не в коме, не умер. Все нормально, но лечиться он не хочет, как все мужчины. Ему не нравится, что его задерживают. Характер. Не хочет ни катетер держать, ничего. Считает, что он здоров», — сообщила супруга Анатолия Карпова.

По ее словам, сейчас к известному шахматисту никого не пускают. Врачи внимательно следят за его состоянием. У парламентария обнаружили воспаление легких. Несмотря на это, добавила Наталья Буланова, ее муж внешне выглядит здоровым.

«Он светлейший, добрейший человек, потому что его везде все любят, только он лечиться не хочет. Не выполняет ничего. Вот это он, как говорится, озорничает. Это его минус. Внешне он вообще не изменился. Я думаю, его бы выпустили, если бы не воспаление легких», — сказала жена Анатолия Карпова.

Врачи не спешат делать прогнозов о том, когда будут готовы выписать и отпустить шахматиста домой.

«Состояние у него сейчас средней тяжести. Есть положительная динамика. Небольшая, но есть, однако еще рано делать серьезные прогнозы. Что он в сознании, я вам ручаюсь. Что злится на то, что там находится, тоже ручаюсь. Очень недоволен и тем, что я его не забираю. Я говорю, потерпи — не хочет. Завтра поеду. Надеюсь, завтра он станет помягче, потому нужно идти навстречу врачам», — подытожила Наталья Буланова.

Анатолий Карпов получил черепно-мозговую травму 29 октября при бытовом падении. Как стало известно 5-tv.ru, врачи выявили у 71-летнего шахматиста переломы костей черепа, перелом шейки левой бедренной кости, отек мозга и множественные гематомы. Состояние осложнялось хроническими заболеваниями. Парламентария подключили к аппарату ИВЛ.

У многих россиян состояние Анатолия Карпова вызвало серьезные опасения. В частности, как писал 5-tv.ru, ими поделилась Ольга Бузова. Она призналась, что испытала «полный шок» из-за новостей о госпитализации шахматиста.