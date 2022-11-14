В Индонезии стартовал нулевой день саммита G20

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Мероприятия охраняют 18 тысяч полицейских и военных. На рейде находятся 12 боевых кораблей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Soeder; 5-tv.ru

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Тема:
Саммит G20 на Бали

В Индонезии — нулевой день саммита Большой двадцатки. Все внимание мировой прессы приковано к визиту российской делегации, которую возглавляет Сергей Лавров, и первой очной встрече Джо Байдена с Си Цзиньпином.

Ожидается, что глава Белого дома обсудит с китайским лидером обострение ситуации вокруг Тайваня и обозначит красные линии в двусторонних отношениях. С полей саммита передает Николай Иванов.

Место проведения саммита — район Нуса-Дуа. Это самый юг острова Бали, знаменитый песчаными пляжами, роскошными видами на Индийский океан и отсутствием волн. Гармония природы должна компенсировать внутренние противоречия «Большой двадцатки».

Саммит охраняют 18 тысяч полицейских и военных. На рейде находятся 12 боевых кораблей. В воздух готовы подняться истребители. В том числе и российского производства — Су-27 и Су-30. Есть даже конная полиция, лошадей в честь такого дела украсили.

Сама «Двадцатка» соберется завтра, но к некоторым районам острова не подобраться уже сейчас.

Все перекрыто. Сегодня проходит встреча лидеров Китая и США. Охрана Байдена жестко реагирует на вопрос нашей съемочной группы. Сам президент в это время занят гигиеной носа. А дальше начинается бесконечная вереница. Кортеж Байдена едет на встречу с Си. Около 40 машин в кортеже президента США. Видимо, чтобы подчеркнуть серьезность намерений. Вашингтон не скрывает, что Белый дом хочет вернуть в отношения с Пекином систему сдержек и противовесов.

Китайские СМИ прямо говорят, что Америка летит на саммит, чтобы поссориться. Правда, в Азии это делать бессмысленно. Здесь ссориться в открытую никто не будет. Райский остров Бали встречал всех ярко, независимо от политического курса, — грозой и традиционным приветственным танцем габор.

Все танцовщицы должны быть незамужними — они посвящают свою грацию богам. Так встречают и Лаврова на Бали: не только почетный караул, но и танцы.

В отличие от нашего министра иностранных дел, Байдену опять не постелили на трап красную дорожку. Так было и в Камбодже на саммите АСЕАН. Это вызвало недоумение у американцев: так и какая страна в изоляции после такого приема?

Президент сразу обозначил, что у него стойкий интерес к танцовщицам, а потом от эмоций чуть не попал под колеса собственного кортежа.

Кортежей так много, что на улицах Бали образовались пробки. Здесь едет президент Турции Эрдоган, а дальше — австралийский премьер. Таксисты ругаются по-русски.

Сейчас проходит встреча Байдена и Си Цзиньпина. Впрочем, вряд ли Балийский блицкриг Вашингтону удастся, ведь в Азии предпочитают стремиться к нирване, спокойствию и доброжелательности ко всем, а не к «политической камасутре», которой слишком увлекся Запад.

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