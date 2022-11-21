Лукашенко назвал падение украинской ракеты в Польше «договорняком»
Лидер Белоруссии призвал обратить внимание на несколько «несостыковок» в заявлениях НАТО и Киева.
Фото: Reuters / Byline: JAKUB ORZECHOWSKI/AGENCJA WYBORC
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал падение украинской ракеты в польском селе Пшеводув «договорняком». Об этом он заявил на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Слова Лукашенко приведены на его официальном сайте.
Украинские военные утверждали, что пытались сбить российскую ракету. Однако российские ракеты были на Востоке, а Пшеводув находится совсем в другой стороне. Как считает Александр Лукашенко, подобных «случайностей» не бывает.
«Чего же эта бешеная ракета, пущенная украинскими военными (а стреляли на восток — ракеты российские сбивали в направлении востока), что ж она так развернулась и прошла в обратную сторону? Пусть профессионалы ответят на этот вопрос. Так же не бывает. Таких случайностей не бывает», — сказал лидер Белоруссии.
Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что вызывает сомнение и время инцидента в Польше. Довольно странно, что государство НАТО было атаковано во время саммита «Большой двадцатки» (G20), проходившее в Индонезии.
«Знаете, я боюсь делать выводы, но похоже на такой договорняк, что дальше некуда. Но немножко не рассчитали — люди погибли. И полякам надо ответить собственному населению. Руководству Польши надо ответить перед поляками, как могло так случиться, почему били по территории Польши, кто договорился, почему ракета вдруг с востока на запад завернула и полетела, и почему в тот момент стреляли, когда в воздухе не было российских ракет», — заявил президент Белоруссии.
Ранее 5-tv.ru приводил мнение политолога Андрея Кошкина о том, приблизит ли упавшая в Польше ракета ВСУ конец украинского кризиса.
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