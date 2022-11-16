«Россию отменяют, но без нее не могут»: как реагировали на РФ на саммите G20
Депутаты Госдумы РФ оценили, как Россию встретили на саммите G20
Фото: www.globallookpress.com / Wang Yiliang
Вместо того, чтобы бросаться обвинениями и пустыми словами, нужно думать об энергетическом и продовольственном кризисах. Так считают депутаты Госдумы.
Россию долгое время пытались не допустить до саммита G20 на Бали, однако все эти угрозы не стоят особого внимания. Об этом рассказал «Российской газете» депутат Госдумы РФ Джамаладин Гасанов.
«Ведь в случае исключения России придется пересмотреть и членство всех других государств на предмет того, насколько они соответствуют общей политической линии. Да и сегодня существуют другие площадки, на которых можно обсудить все эти вопросы. К примеру, тот же БРИКС», — добавил Гасанов.
А вот по словам депутата Абдулхакима Гаджиева, «Россию ругают, „отменяют“, но без нее не могут». Народный избранник не удивлен интересу, который проявляют к российской делегации во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
«Это не просто пиар, очевидно, что Россия — важнейший элемент в мировой экономике и геополитике. Недружественные страны сколько угодно на словах могут открещиваться от этого факта, но на деле ничего с этим не смогут поделать. Нас нельзя так просто вычеркнуть», — заключил Гаджиев.
По его мнению, говорить на саммите нужно об энергетическом и продовольственном кризисах, вместо того, чтобы бросаться обвинениями и пустыми словами, которые уже давно никому не интересны.
Известно, что в процессе подготовки к саммиту на Бали было много разговоров об «изоляции» российской делегации. Это отметил депутат ГД Сергей Алтухов.
«Нас нельзя ластиком стереть», — отметил Алтухов.
Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел Сергей Лавров завершил участие и возвращается в Россию.
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