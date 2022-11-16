«Это неуместно»: Си Цзиньпин отчитал Трюдо за болтливость и неуважение
Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо после публикации содержания их разговора канадскими СМИ
Фото: www.globallookpress.com / Chris Young
Лидер КНР пытался удалиться и завершить диалог, но канадский коллега проявил настойчивость, остановил его и попытался объясниться.
Председатель КНР Си Цзиньпин отчитал премьер-министра Канады Джастина Трюдо за распространение содержания закрытых переговоров. Видео инцидента опубликовало в своем Telegram-канале РИА Новости.
На полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии Си Цзиньпин и Джастин Трюдо провели переговоры, а на следующий день об этом написали все канадские газеты и перекрутили информацию.
Председатель КНР поговорил с канадцем и объяснил ему, почему такое поведение неуместно и невежественно.
«Все, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это неуместно и это не то, как велся наш разговор. Диалог должен быть искренним. Иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться», — твердо сказал Си Цзиньпин.
После он попытался отойти в сторону, показывая, что диалог завершен, то Трюдо остановил его и попытался объясниться.
«В Канаде верят в открытый и честный диалог. Мы продолжим конструктивно работать вместе, но будут и вещи, в которых мы не будем согласны», — заявил премьер-министр Канады.
Си Цзиньпин ответил, что для таких заявлений сначала необходимо создать условия для открытого диалога. Он пожал Трюдо руку и удалился.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Джастина Трюдо затравили за хвалебную оду президенту Украины Владимиру Зеленскому.
- 16 нояб
- «Россию отменяют, но без нее не могут»: как реагировали на РФ на саммите G20
- 15 нояб
- Лавров: генсек ООН заверил РФ, что считает зерновой вопрос приоритетным
- 15 нояб
- «Это ты, Мао?» — Байдена и Трюдо подвели костюмы на G20
- 15 нояб
- Без протокольного фото: чем удивил первый день саммита G20
- 15 нояб
- Глава МИД Лавров завершил программу на саммите G20 и вылетел в Россию
- 15 нояб
- Кремль удостоверился в нежелании Зеленского вести переговоры
- 15 нояб
- Зеленский на саммите G20 озвучил свою «формулу мира» на Украине
- 15 нояб
- «Всех на всех»: Зеленский предложил обменяться пленными
- 15 нояб
- Остров невезения: делегация США попала в череду конфузов перед началом G20 на Бали
- 14 нояб
- В Индонезии стартовал нулевой день саммита G20
80%
0.04 62.67
0.04
Нашли ошибку?