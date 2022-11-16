«Это неуместно»: Си Цзиньпин отчитал Трюдо за болтливость и неуважение

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 146

Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо после публикации содержания их разговора канадскими СМИ

«Это неуместно»: Си Цзиньпин отчитал Трюдо за болтливость и неуважение

Фото: www.globallookpress.com / Chris Young

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Тема:
Саммит G20 на Бали

Лидер КНР пытался удалиться и завершить диалог, но канадский коллега проявил настойчивость, остановил его и попытался объясниться.

Председатель КНР Си Цзиньпин отчитал премьер-министра Канады Джастина Трюдо за распространение содержания закрытых переговоров. Видео инцидента опубликовало в своем Telegram-канале РИА Новости.

На полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии Си Цзиньпин и Джастин Трюдо провели переговоры, а на следующий день об этом написали все канадские газеты и перекрутили информацию.

Председатель КНР поговорил с канадцем и объяснил ему, почему такое поведение неуместно и невежественно.

«Все, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это неуместно и это не то, как велся наш разговор. Диалог должен быть искренним. Иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться», — твердо сказал Си Цзиньпин.

После он попытался отойти в сторону, показывая, что диалог завершен, то Трюдо остановил его и попытался объясниться.

«В Канаде верят в открытый и честный диалог. Мы продолжим конструктивно работать вместе, но будут и вещи, в которых мы не будем согласны», — заявил премьер-министр Канады.

Си Цзиньпин ответил, что для таких заявлений сначала необходимо создать условия для открытого диалога. Он пожал Трюдо руку и удалился.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Джастина Трюдо затравили за хвалебную оду президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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