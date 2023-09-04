Байден выразил разочарование из-за отсутствия Си Цзиньпина на саммите G20

Fox News: Байден разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на G20 в Индии
Фото: www.globallookpress.com / Li Xueren
Серьезный разговор снова откладывается, что смущает американского лидера.
Американский президент Джо Байден выразил разочарование из-за возможного отсутствия председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20. Мероприятие запланировано на сентябрь, сообщает Reuters.
В воскресенье, 3 сентября, политик пообщался с журналистами: в рамках беседы с прессой западный лидер сознался, что «разочарован» принятым решением коллеги. Однако это не говорит о том, что встреча не состоится.
«Я разочарован, но я намерен встретиться с ним», — сказал глава США.
Ранее в прессе появились возможные причины такого решения китайского лидера. Политолог Армен Гаспарян предположил, что Си Цзиньпин решил «не форсировать события» из-за большого количества спекуляций вокруг России и Китая. На данный момент окончательное решение о визите политика не принято.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Запад пытается перетянуть на свою сторону азиатских гигантов.
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