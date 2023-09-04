Байден выразил разочарование из-за отсутствия Си Цзиньпина на саммите G20

|
Алина Крылова
Алина Крылова 38 0

Fox News: Байден разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на G20 в Индии

Байден выразил разочарование из-за отсутствия Си Цзиньпина на саммите G20

Фото: www.globallookpress.com / Li Xueren

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Саммит G20 на Бали

Серьезный разговор снова откладывается, что смущает американского лидера.

Американский президент Джо Байден выразил разочарование из-за возможного отсутствия председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20. Мероприятие запланировано на сентябрь, сообщает Reuters.

В воскресенье, 3 сентября, политик пообщался с журналистами: в рамках беседы с прессой западный лидер сознался, что «разочарован» принятым решением коллеги. Однако это не говорит о том, что встреча не состоится.

«Я разочарован, но я намерен встретиться с ним», — сказал глава США.

Ранее в прессе появились возможные причины такого решения китайского лидера. Политолог Армен Гаспарян предположил, что Си Цзиньпин решил «не форсировать события» из-за большого количества спекуляций вокруг России и Китая. На данный момент окончательное решение о визите политика не принято.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Запад пытается перетянуть на свою сторону азиатских гигантов.

Тема:
Саммит G20 на Бали
21 нояб
Лукашенко назвал падение украинской ракеты в Польше «договорняком»
20 нояб
Цирк с конями: «коллективному Западу» не удалось «обскакать» Россию на мировой арене
20 нояб
Посол Индонезии Таварес: Джакарта уважает решение Путина не ехать на G20
18 нояб
Песенка спета: США провалились на саммите «Большой двадцатки»
18 нояб
Олаф Шольц сделал постановочное фото, чтобы показать свою влиятельность
17 нояб
Один из самых бесполезных в истории: саммит G20 завершился в Индонезии
16 нояб
«Это неуместно»: Си Цзиньпин отчитал Трюдо за болтливость и неуважение
16 нояб
«Россию отменяют, но без нее не могут»: как реагировали на РФ на саммите G20
15 нояб
Лавров: генсек ООН заверил РФ, что считает зерновой вопрос приоритетным
15 нояб
«Это ты, Мао?» — Байдена и Трюдо подвели костюмы на G20
+12° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
96.34
0.01 104.61
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:00
Владелец «Вкусно — и точка» проговорился о планах McDonald’s вернуться в РФ
8:50
В России упростят процесс реставрации памятников Великой Отечественной войны
8:35
«Как будто сама родила»: Суханкина не мыслит жизни без приемных сына и дочери
8:21
Корабль Crew Dragon-6 с российским космонавтом Федяевым вернулся на Землю
8:10
Пленный боевик рассказал об агрессии украинцев по отношению к ВСУ
8:00
В чем главная опасность новых штаммов гриппа осенью 2023

Сейчас читают

Страсть вспыхнет вновь: ТОП способов улучшить отношения с партнером
Школа Табакова единственная в РФ реализует интегрированную программу среднего и высшего образования
«Душа болит, а сердце плачет»: как наши мысли влияют на наше тело и здоровье
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России