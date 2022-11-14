Семенович в пайетках забралась в бронетранспортер и обратилась к военным

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 255

Анна Семенович выступила перед военными в Новороссийске и записала видео из бронетранспортера

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; Пресс-служба РМГ; 5-tv.ru

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Певица приехала в черноморский город в рамках общероссийского патриотического марафона.

Эстрадная певица и ведущая Анна Семенович в составе агитбригады «Русского радио» прибыла в Новороссийск, чтобы поддержать российских военнослужащих в рамках общероссийского патриотического марафона.

Перед концертом экс-солистка «Блестящих» забралась в бронетранспортер и с высоты мощнейшей машины обратилась к военным.

«Я безумно счастлива и благодарна приехать в прекрасный город Новороссийск поддержать наших ребят. Мы вас очень любим и в вас верим. Сейчас пойдем петь на сцену!»— поделилась Анна Семенович.

Для выступления певица облачилась в теплый свитер, классические прямые брюки и удобные черные ботинки. Но к своему образу Семенович добавила весьма креативную деталь — песочное пальто с подкладкой из переливающихся серебристых пайеток.

Проект Агитбригады стартовал 20 октября в Севастополе. В ближайшее время звезды эстрады дадут еще три концерта: в Луганске, Мелитополе и Стаханове.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер Владимир Машков навестил в Екатеринбурге солдат, раненых в СВО.

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