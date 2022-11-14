«Это Володя Машков, он же Гоцман»: актер пообщался с родными раненого бойца
Актер Машков навестил раненных в СВО бойцов в госпитале Екатеринбурга
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru
Звезда «Ликвидации» для всех нашел теплые слова и с каждым сделал фото на память.
Народный артист РФ Владимир Машков навестил раненных в специальной военной операции (СВО) бойцов в военном госпитале Екатеринбурга. Видео встречи знаменитого актера с военнослужащими появилось в распоряжении 5-tv.ru.
«Приехал со спектаклем, подарочков привезли — поразвлекаешься. Главное — восстанавливайся, чтоб все было „картина маслом“», — подбодрил Машков одного из бойцов словами своего героя из картины «Ликвидация» Давида Гоцмана.
Актер тепло, как со старыми друзьями, пообщался с военнослужащими и с каждым сделал фото на память. С родными одного из бойцов он поговорил по видеосвязи, заверив, что их близкий идет на поправку, и с ним все будет хорошо.
«Это Володя Машков, он же Гоцман, передает вам привет, будьте здоровы. У нас идет восстановление. Скоро домой», — сказал Машков.
Еще один военнослужащий оказался старым знакомым актера. Выяснилось, что они уже встречались по Луганском, где боец проходил службу в ходе СВО, а Машков приезжал на встречу с местными жителями и военными.
Как сообщал 5-tv.ru, худрук Московского театра Олега Табакова регулярно навещает раненых российских бойцов. На днях он побывал в госпитале имени Бурденко, где признался, что считает встречи с военными своим долгом.
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