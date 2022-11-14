Найден мертвым один из четырех выброшенных в Севастополе дельфинов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43

Губернатор Севастополя сообщил об обнаружении мертвым одного из выброшенных дельфинов

Найден мертвым один из четырех выброшенных в Севастополе дельфинов

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Горожане продолжают поиски своих любимцев из местного дельфинария, хозяин которого «выпустил на волю» ручных животных.

Одного из четырех дельфинов, которых ранее выбросил в море владелец севастопольского дельфинария, обнаружили мертвым. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Сегодня вечером на пляже в районе села Осипенко на берегу был найден мертвый дельфин. По предварительной информации, это одна из четырех наших афалин — Зоя. Сейчас на месте работает полиция, ветнадзор, специалисты Севприроднадзора и другие службы. Как только будет считан чип — мы получим стопроцентное подтверждение», — написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев также призвал горожан продолжать наблюдение за побережьем севастопольских бухт. По его словам, версия о том, что выброшенным дельфинам будет сложно самостоятельно добывать пищу, подтверждается. Поэтому не исключено, что оставшихся дельфинов удастся обнаружить на мелководье в ослабленном состоянии.

В начале ноября страну всколыхнул дикий случай жестокого обращения с животными. Владелец севастопольского дельфинария «Флиппер» по окончании сезона представлений выбросил в море ставших ненужными животных — дельфинов Степу, Майю, Зою и Тошу — любимцев местной публики и отдыхающих.

Для млекопитающих, которые всю сознательную жизнь провели рядом с людьми и стали ручными, шансы уцелеть в дикой природе, тем более в условиях осеннего штормового моря, изначально были минимальными. Позднее все же удалось найти и спасти двоих из четверки дельфинов.

Ранее 5-tv.ru рассказал об уникальной спецоперации по поиску выброшенных из дельфинария афалин в Севастополе.

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Найден мертвым один из четырех выброшенных в Севастополе дельфинов

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