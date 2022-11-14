Путин обратил внимание губернатора Алтайского края на поддержку мобилизованных

О поддержке мобилизованных и их семей Владимир Путин сегодня говорил с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Встреча прошла в формате видеоконференции.

На ней также обсудили рекордно низкую безработицу в регионе, высокий урожай зерновых, туризм, который идет в гору. А вот инвестиции подкачали. Президент привел конкретные цифры.

«У меня написано: „Сокращение инвестиций в основной капитал, спад на 2,7%“. Правда, за предыдущие годы — 2020-й и 2021-й — когда в России рост был 7,2%. Может быть, это просто устаревшие данные? Может быть, за первое полугодие текущего года уже есть положительные тенденции?» — спросил глава государства.

«Данные приведены в сопоставимом виде — в сопоставимых ценах. С учетом инфляции в номинальном выражении объем инвестиций год от года растет. В последние годы он составлял примерно от 110 до 125 миллиардов рублей. В этом году рост продолжится. Мы ожидаем в районе 4-5% рост объема инвестиций в целом по 2022 году», — ответил губернатор Алтайского края.

На встрече обсудили и доступность медицинской помощи. Прежде всего — первичной. В каждом селе или деревне должны появиться современные фельдшерско-акушерские пункты. Это особенно важно, учитывая, что в Алтайском крае большая доля сельского населения.