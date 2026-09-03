Решетников: увеличение сверхурочных поможет бизнесу в условиях кадрового голода

В России установили новые нормы предельной продолжительности сверхурочной работы, которая составляет 240 часов в год. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии «Деловая среда будущего: мировой опыт и новые решения» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Повышение нормы сверхурочной работы, она у нас в стране была 120 часов, что по международным меркам является наверное минимальной величиной, вкупе с обычной продолжительностью рабочего годового времени. Сейчас мы ушли на режим 240 часов, но при условии, что эти дополнительные 120 часов работнику оплачиваются вдвойне», — пояснил глава ведомства.

Решетников отметил, что мера стала результатом компромиссного соглашения между представителями бизнеса, государства и профсоюзов. Он также заявил, что легализация сверхурочных помогает предприятиям справляться с дефицитом кадров, не расширяя штат, а сотрудникам — увеличивать свой доход.

Кроме того, министр подчеркнул, что ведомство активно занимается цифровизацией всех процессов. Так, он рассказал о переводе трудовых книжек в электронный формат.

«Дальше движемся по взаимодействию, дополнительно повышаем возможности краткосрочной занятости, особенно для малого бизнеса», — добавил Решетников.

Ранее глава общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин высказался в пользу повышения лимита сверхурочной работы. Он считает, что это узаконит фактическую переработку из-за дефицита кадров и защитит права сотрудников.

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