Норвегия арестовала российское судно по иску «Нафтогаза»

Российское судно «Профессор Молчанов», используемое для научных исследований, оказалось под арестом в Норвегии по требованию украинской энергетической компании «Нафтогаз». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора архипелага Шпицберген.

Решение вынес окружной суд Норд-Тромса 31 августа. Сам корабль был пришвартован в порту населенного пункта Баренцбург, ему запретили покидать место стоянки до особого распоряжения местных властей или повторного решения суда. При этом власти окажут морякам и пассажирам помощь в возвращении в Россию.

Ограничительный меры прокомментировали в пресс-службе «Нафтогаза». В компании заявили, что арест наложен в рамках взыскания с России 4,2 миллиарда долларов по решению Гаагского суда за активы организации, которые якобы завладела Москва.

Судно «Профессор Молчанов» было построено в 1983 году, а с 2011-го кораблем владеет Росгидромет. С 2025 года оно выполняет регулярные грузопассажирские рейсы из Мурманска в Баренцбург.

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