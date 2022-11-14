Футболист делал предложение девушке на поле, как вдруг ее оттолкнул стюард

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Стюард толкнул девушку футболиста во время предложения руки и сердца на поле

Фото, видео: 5-tv.ru

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Спортсмену явно не понравилось отношение к его возлюбленной, он ядва не затеял драку.

В Белоруссии на предложение руки и сердца вместо невесты ответил стюард. И сорвал трогательный момент. Один из спортсменов после успешно реализованного пенальти хотел сделать красивый жест. Он позвал свою невесту на поле и уже встал на одно колено, как вдруг сотрудник стадиона грубо оттолкнул девушку в сторону трибун.

Игроку это явно не понравилось и он едва не затеял потасовку. В итоге все закончилось благополучно, и девушка приняла предложение и кольцо. А футболист получил желтую карточку, которая в этих обстоятельствах лишь в радость.

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