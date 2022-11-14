В Кремле сообщили о российско-американских переговорах в Анкаре

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 50

Песков: в Анкаре проходят российско-американские переговоры, инициатором стал Вашингтон

В Кремле сообщили о российско-американских переговорах в Анкаре

Фото: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger

Читайте нас в: Дзен Новости

Повод для встречи и содержание переговоров не раскрываются.

Россия и США проводят переговоры в Анкаре, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Это была инициатива американской стороны», — уточнил он в комментарии агентству.

Песков добавил, что в Москве не будут раскрывать содержание переговоров.

Ранее в этот день стало известно, что директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс проводит встречу с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре. Об этом сообщил CNN со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности США.

По данным телеканала, стороны намерены обсудить ситуацию с задержанными российскими и американскими гражданами, а также риски использования ядерного оружия. При этом Бернс не намерен обсуждать урегулирование конфликта на Украине, а лишь «передает сообщение о последствиях использования ядерного оружия Россией и рисках эскалации».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ отвергли ультиматум ряда западных стран, согласно которому переговоры Москвы и Киева возможны только после вывода российских войск с территории Украины.

-1° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
60.40
0.18 62.16
0.62
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 ноября

Последние новости

20:15
Актриса Анна Хилькевич не пустила мужа на первые роды
20:01
Более сотни деревьев повалил прошедший в Москве ураган
19:49
Нателле Крапивиной отказали в гражданстве РФ после скандалов в суде
19:45
В Кремле сообщили о российско-американских переговорах в Анкаре
19:40
В Индонезии стартовал нулевой день саммита G20
19:31
Найден мертвым один из четырех выброшенных в Севастополе дельфинов

Сейчас читают

В США придумали оружие для «разгрома Москвы»
"Эта боль бесконечной разлуки": Лолита довела до слез драматичной историей любви
Турция отвергла соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле
Под какими знаками Зодиака рождаются мужчины, которые хотят доминировать в отношениях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика