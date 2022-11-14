Замглавы МИД Грушко: Россия не примет ультиматума по выводу войск с Украины

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 20

Несколько западных стран поставили ультиматум о возможности переговоров России и Украины исключительно после вывода войск.

Замглавы МИД Грушко: Россия не примет ультиматума по выводу войск с Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Читайте нас в: Дзен Новости

Российская Федерация не приемлет вариант вывод российских войск с территории Украины. Соответствующее заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Ряд западных стран выдвинул ультиматум, согласно которому начало переговоров России и Украины возможно исключительно после предварительного вывода российских войск с территории Незалежной.

«Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле», — объяснил Александр Грушко.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале специальной военной операции. Ее целями глава государства назвал защиту мирных жителей Донбасса от постоянных обстрелов националистов, а также демилитаризацию и денацификацию киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал президента Украины Владимира Зеленского занять реалистичную позицию по переговорам с Россией.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
60.22
-1.02 61.54
0.54
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 ноября

Последние новости

14:12
Далеки от близких: Кейт Миддлтон больше не любит принца Уильяма
14:00
Замглавы МИД Грушко: Россия не примет ультиматума по выводу войск с Украины
13:42
Песков напомнил о принадлежности Херсона России на фоне приезда туда Зеленского
13:31
Депутат Бурляев объяснил решимость военных РФ на передовой «генетикой русской души»
13:21
В США придумали новые ограничения против российского ВПК
13:12
Нежданный гость: Зеленский прибыл в Херсон

Сейчас читают

Высший пилотаж: Захарова высмеяла сообщения о госпитализации Лаврова на G20
"Эта боль бесконечной разлуки": Лолита довела до слез драматичной историей любви
В Госдуме назвали полумерами штрафы за пропаганду ЛГБТ: «Нужны более серьезные законы»
Под какими знаками Зодиака рождаются мужчины, которые хотят доминировать в отношениях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика