В США сообщили о встрече главы ЦРУ Бернса с директором СВР Нарышкиным в Анкаре

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21

CNN: глава ЦРУ Бернс проводит встречу с директором СВР Нарышкиным в Анкаре

В США сообщили о встрече главы ЦРУ Бернса с директором СВР Нарышкиным в Анкаре

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Стороны в числе прочего обсуждают риски использования ядерного оружия.

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс проводит встречу с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре. Об этом сообщил CNN со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности США.

Уточняется, что стороны намерены обсудить ситуацию с задержанными российскими и американскими гражданами, а также риски использования ядерного оружия.

При этом Бернс не намерен обсуждать урегулирование конфликта на Украине, а лишь «передает сообщение о последствиях использования ядерного оружия Россией и рисках эскалации».

В последних числах октября CNN сообщал о тайной встрече Бернса с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным телеканала, глава ЦРУ наведывался в Киев для анализа ситуации, а также подтвердил обязательства США по оказанию поддержки Украине, включая продолжение обмена разведданными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава СВР Сергей Нарышкин заявил о причастности Запада к авариям на нитях «Северного потока».

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