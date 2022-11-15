Пожар спалит урожай: китайский совет дня на вторник, 15 ноября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 15 ноября?

Вторник пройдет под знаком трансформации. Ну или разрушения, кому как. Трансформация предполагает переход на качественно другой уровень и, собственно, отказ от прежнего. Разрушение – это просто изничтожение этого прежнего. Что себе разрешите, то в вашей жизни и случится.

Совет дня: если вам сейчас совсем не нужны ни трансформация, ни разрушение, то постарайтесь провести день в рутине и покое. Если же вас неудержимо тянет что-нибудь в вашей жизни изменить, то смело следуйте за энергиями и открывайте дорогу новому.

Предостережение дня: будьте во вторник особенно внимательны к мелочам, следите за сохранностью своих денег, вещей и документов, не оставляйте их без присмотра.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.