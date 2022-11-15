Теперь официально: разведенная певица Mary Gu показала нового возлюбленного

Знаменитость была в браке четыре года. Новость о разводе буквально шокировала поклонников, но теперь фанаты искренне рады за певицу, которая вновь обрела женское счастье.

Певица Mary Gu (Мария Гусарова), которая этой весной спустя четыре года брака развелась с Дмитрием Богоявленским, больше не одинока. Знаменитость на протяжении полугода сохраняла интригу о своей личной жизни. На днях она призналась — снова обрела женское счастье. В социальной сети показала любимого.

Вскоре после разрыва артистку стали замечать в компании видеоблогера и певца Сергея Драгни. И, как оказалось, совместные выходы в свет были не случайны. Mary Gu поделилась серией романтических снимков с возлюбленным. Тем самым дав понять — они вместе.

Mary Gu в отношениях с Сергеем Драгни уже полгода. Источник фото: Instagram* / dragni_s

Кроме того, певица опубликовала трогательное видео, на котором показала, как любимый за ней ухаживает. Сначала он принес ей чай, в то время как она лежала на диване, а после попросила у Драгни принести шоколадку. Он принес и одну, и другую, но все оказались не те. В итоге все-таки вручил певице желаемую ей конфету.

Интернет-пользователи Mary Gu порадовались за знаменитость. Официального подтверждения от пары поклонники ждали полгода.

«Боже наконец-то!»;

«Как же я рада за вас»;

«Очень приятно смотреть на таких красивых и счастливых», — написали фолловеры.

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