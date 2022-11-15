Теперь официально: разведенная певица Mary Gu показала нового возлюбленного

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 46

Разведенная певица Mary Gu подтвердила роман с видеоблогером и певцом Сергеем Драгни

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; Telegram / Mary Gu

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитость была в браке четыре года. Новость о разводе буквально шокировала поклонников, но теперь фанаты искренне рады за певицу, которая вновь обрела женское счастье.

Певица Mary Gu (Мария Гусарова), которая этой весной спустя четыре года брака развелась с Дмитрием Богоявленским, больше не одинока. Знаменитость на протяжении полугода сохраняла интригу о своей личной жизни. На днях она призналась — снова обрела женское счастье. В социальной сети показала любимого.

Вскоре после разрыва артистку стали замечать в компании видеоблогера и певца Сергея Драгни. И, как оказалось, совместные выходы в свет были не случайны. Mary Gu поделилась серией романтических снимков с возлюбленным. Тем самым дав понять — они вместе.

Mary Gu в отношениях с Сергеем Драгни уже полгодаMary Gu в отношениях с Сергеем Драгни уже полгода. Источник фото: Instagram* / dragni_s

Кроме того, певица опубликовала трогательное видео, на котором показала, как любимый за ней ухаживает. Сначала он принес ей чай, в то время как она лежала на диване, а после попросила у Драгни принести шоколадку. Он принес и одну, и другую, но все оказались не те. В итоге все-таки вручил певице желаемую ей конфету.

Интернет-пользователи Mary Gu порадовались за знаменитость. Официального подтверждения от пары поклонники ждали полгода.

«Боже наконец-то!»;

«Как же я рада за вас»;

«Очень приятно смотреть на таких красивых и счастливых», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Екатерина Вилкова воздерживается от интимной близости с мужем.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
60.40
0.18 62.16
0.62
Пожар спалит урожай: китайский совет дня на вторник, 15 ноября

Последние новости

5:11
Врач назвала пять простых способов избавиться от сонливости
5:00
Почему зонт нельзя сушить открытым или сворачивать мокрым — видео
4:54
Теперь официально: разведенная певица Mary Gu показала нового возлюбленного
4:31
Фейковые отзывы на российские магазины: кто их проплачивает и для чего
4:08
Вдова Жванецкого предположила, как бы сатирик отреагировал на украинский кризис
3:45
Польша решила выкупить долю «Газпрома» в газопроводе Ямал — Европа

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака
"Эта боль бесконечной разлуки": Лолита довела до слез драматичной историей любви
Пока он не видел: Кудрявцева смутила молодого супруга в постели
Под какими знаками Зодиака рождаются мужчины, которые хотят доминировать в отношениях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика