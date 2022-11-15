В Киеве взбесились после предложения Пентагоном переговоров с Россией

Генерал США счел невозможным достижение победы Украины военным путем.

Украинские чиновники пришли в ярость, услышав заявление председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли. Он предположил возможность «окна» переговоров между Киевом и Москвой, сообщает Politico.

«Четырехзвездный генерал сказал во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка, что победа Украины не может быть достигнута в военном отношении, и что зима может дать возможность начать переговоры с Россией», — говорится в опубликованном материале.

Нездоровая реакция Украины ставит под сомнение отношения между Вашингтоном и Киевом, отмечает газета.

«Любой продолжительный публичный раскол среди высших должностных лиц США может поставить под угрозу и без того непростые отношения между Вашингтоном и Киевом», — пишет автор.

До этого стало известно, что советник президента США Джейк Салливан предложил президенту Владимиру Зеленскому занять реалистичную позицию по переговорам. Чиновник мог высказать такое мнение во время его визита в Киев, подчеркнув, что Незалежной стоит «начинать думать о реалистичных требованиях и приоритетах». Он мог иметь в виду позицию Украины по статусу полуострова Крым.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле сообщили о российско-американских переговорах в Анкаре.