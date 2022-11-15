Эксперты фиксируют снижение цен за аренду жилья в городах-миллионниках

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Сдавать свои квартиры стали покинувшие страну граждане, а также передумавшие продавать недвижимость во время кризиса.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

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В крупных городах России стремительно дешевеет арендное жилье. Об этом «Известиям» рассказали эксперты.

В Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах-миллионниках цены уже снизились на 18%, а к концу года могут упасть еще на 5–7%. Основными причинами стали низкий спрос и активно растущий объем предложения, в том числе недорогих объектов.

Сдавать свои квартиры стали покинувшие страну граждане, а также передумавшие продавать недвижимость во время кризиса. Сейчас люди могут за меньшие деньги переехать в более качественное жилье, поэтому не исключено, что собственникам придется пересмотреть цены на свои квартиры, чтобы удержать арендаторов.

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