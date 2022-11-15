Бразильский дрейф: в Рио-де-Жанейро корабль врезался в автомобильный мост
В Рио-де-Жанейро корабль врезался в автомобильный мост
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
В момент столкновения сооружение сильно затрясло.
В Рио-де-Жанейро грузовой корабль устроил мощную встряску проезжающим по мосту автомобилям. Из-за сильного ветра брошенное в акватории залива судно сорвало с якоря, после чего начался его неконтролируемый дрейф в сторону моста.
На видео, снятом на мобильный телефон, запечатлен момент удара об опору сооружения, сопровождающийся сильным грохотом. По словам очевидцев, в момент столкновения мост сильно затрясло.
Читайте также
-2° 766 мм рт. ст.
69%
69%
60.40
0.18 62.16
0.62
0.18 62.16
0.62
Нашли ошибку?