Как по форме лица определить обманщика — советы физиономиста

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 18

Физиогномист Воеводин: чтобы раскусить лжеца, нужно разделить его лицо на две части

Как по форме лица определить обманщика — советы физиономиста

Фото: www.globallookpress.com / David Oxberry

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Распознать ложь можно не только с помощью психологических приемов — иногда достаточно просто взглянуть на лицо человека.

Как определить, когда человек говорит правду, а когда врет? Есть ли какие-то особые приемы и методы? Необычными лайфхаками эксклюзивно с изданием «Вечерняя Москва» поделился физиономист Олег Воеводин.

Он рассказал, что по форме лица человека можно определить его характер и склонность к вранью. Всего эксперт назвал четыре формы лица: «огонь», «воздух», «вода» и «земля». 

К «огню» относятся люди, у которых узкая челюсть, длинная шея и трапециевидное лицо. Они, по словам Воеводина, склонны к вранью с самого детства. Менее опасны люди с формой лица «воздух» — у них длинная шея и широкая челюсть.

У типов лица «вода» и «земля» внешние признаки одинаковые — короткая шея и широкая челюсть. Как пояснил Воеводин, «вода» может лгать только в случае серьезной угрозы для семьи,  а «земля» крайне редко врет.

Эксперт поделился еще одним лайфхаком, который поможет распознать лжеца. Для этого нужно разделить лицо человека на пополам.

«Если при делении лица на половины нос смотрит в сторону правой руки — человек склонен обманывать. О склонности к вранью говорят также сращенные мочки ушей и неровная линия роста зубов и волос», — уточнил Воеводин.

Он также посоветовал обращать внимание на движение тела. Если человек наклонился головой и макушка при этом смотрит в сторону левой руки, а подбородок — в сторону правой, то в таком случае можно рассчитывать только на пустые обещания, подчеркнул физиономист. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по рукам узнать, является ли человек патологическим лжецом.

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