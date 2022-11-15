Чуть инфаркт не хватил: метровая змея проникла в уфимскую квартиру и всех напуга

Нежданный гость спокойно ползал по подоконнику и глядел на растерянных обитателей дома.

Огромная змея заползла в уфимскую квартиру и перепугала хозяев. Размер пресмыкающегося в районе одного метра, им оказался краснокнижный амурский полоз. Уфимцы заметили животное в собственной спальне — змея спокойно ползала по подоконнику. Увидев экзотического гостя, обитатели квартиры оперативно позвонили спасателям.

«Прибывшие на место спасатели в одной из комнат действительно обнаружили почти метровое пресмыкающееся. Спасатели аккуратно, используя специальные щипцы, отловили змею. Сейчас ползучая „потеряшка“ находится в подразделении отряда. По мнению специалистов, это амурский полоз», — заявили в управлении гражданской защиты Уфы.

В сообщении также отмечается, что представители этого вида не угрожают человеку и не ядовиты. Скоро заблудившегося питомца передадут волонтерам для передержки, пока его хозяева не будут найдены.

К слову, Амурский полоз занесен в Красную книгу России и носит титул одного из самого крупного вида змей в стране. Взрослые животные могут вырасти до двух метров в длину. Само пресмыкающееся не умеет воспроизводить яд, однако в случае испуга выделяет неприятный запах и кусается.

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