Американцы устроят в Турции еще не один теракт — эксперт

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Эксклюзив 135

Политолог Маков: США провоцируют теракты в Турции ради проигрыша Эрдогана

Фото, видео: www.globallookpress.com / Onur Dogman; ВКонтакте / Сергей Марков; 5-tv.ru

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Американские инструкторы десятилетиями готовят боевиков на различных базах по всему миру.

После страшного теракта в самом центре Стамбула главным вопросом для многих остается причастность США как заказчиков. Более того, сама Турция уже отвергла соболезнования Америки, а глава турецкого МВД Сулейман Сойлу обвинил западных партнеров в неискренности и сравнил американцев с «убийцей, который первым прибыл на место происшествия».

Согласно ифнормации газеты Yeni Safak, подозреваемая в совершении теракта обучалась в разведшколе Рабочей партии Курдистана (РПК) в сирийском Кобани, где преподавали американские военные. Однако РПК все отрицает.

Так могут ли быть американцы все-таки заказчиками этой страшной трагедии в туристическом месте и для чего им это было нужно? Об этом эксклюзивно в интервью 5-tv.ru рассказал политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

В частности, он завил, что Америка, безусловно основной заказчик теракта.

«Во-первых, женщина которая оставила бомбу, она уже дала показания, о том, что ее готовили в Кобани, на базе курдской РПК. И готовили американские офицеры», — сказал политолог.

Также, по его мнению, уже вызывает сомнение то, что РПК достаточно часто брали на себя причастность ко многим терактам, а именно стамбульский — отрицают.

«Плюс, по стилистике, это тоже не стиль РПК. РПК предпочитают делать взрывы против каких-то чиновников, военных, против каких-то казарм, плюс каких-то вот таких военных структур, поскольку они вообще считают, что они находятся в состоянии войны с турецким государством. И вот, соответственно, по военным объектам они и наносят удары. А это взрыв на пешеходной улице, в воскресенье вечером, там где кафе, магазины. Я очень хорошо знаю это место, я там был очень много раз», — говорит эксперт.

Марков считает, что главный интерес США в этом теракте — Реджеп Тайип Эрдоган и его ссора с курдами, так в следующем году будут выборы. На прошлых муниципальных выборах Эрдоган потерял восемь из десяти крупнейших городов, включая Анкару и Стамбул. Курды составляют от 10 до 20% избирателей. Если американцам сейчас удастся спровоцировать Эрдогана на какие-то жесткие действия против курдов, то тогда на выборах победят прозападные, проамериканские избиратели.

«Уберут Эрдогана и резко изменят курс Турции на проамериканский. Вот я думаю, в чем состоит схема и почему американцы провели этот теракт. И я уверен, проведут еще не один теракт, потому что им интересно, чтобы Эрдоган начал какую-то мощную военную операцию против курдов», — заключил Марков.

Естественно, в числе причин и хорошие отношения Эрдогана с Россией и отказ присоединяться к американским антироссийским санкциям.

Напомним, в воскресенье, на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел теракт, при котором погибли шесть человек, пострадал 81. Прошли обыски по 21 адресу, в общей сложности силовики задержали 50 человек.

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